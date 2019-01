Jorge, el único Macri en Punta del Este

Por Pablo Berisso

“¿Es o no?”. El desconcierto del cronista y el fotógrafo de NOTICIAS en Punta del Este aumentó debido a que, a la distancia, la persona que caminaba por el balcón de la casa de Jorge Macri, ubicada en el complejo Terrazas de Manantiales, se veía con más peso que el intendente de Vicente López. Sin embargo, al hacer zoom en una de las fotos tomadas, la duda se disipó: era el primo del Presidente.

Luego de algunas guardias esporádicas, el miércoles 9, cerca de las 17.30 horas, el equipo de NOTICIAS circulaba por el frente de la casa del intendente cuando alcanzó a verlo en su balcón terraza hablando por teléfono, justo antes de volver a meterse adentro. Tras varios minutos de espera, el cronista de esta revista decidió llamarlo a su celular para pedirle que saliera y así poder hacer una foto, sin imaginar la manera en la que le iba a responder.

Noticias: Hola Jorge. Soy periodista de NOTICIAS y quería ofrecerle hacer una nota, ¿es posible?

Jorge Macri: (Seco). No.

Noticias: ¿Por algo en particular?

Macri: Porque no.

Noticias: ¿Pero se puede saber por qué no?

Macri: Porque en la revista escriben cualquier cosa. No es con vos ni por algo que hayas escrito vos.

Noticias: Si me explica mejor, incluso, podemos hablarlo en la entrevista.

Macri: No, gracias.

Noticias: Está vacacionando en Punta del Este, ¿verdad?

Macri: Volviendo ya.

Pocas palabras siguieron hasta dar por culminada la tensa charla, que anuló la posibilidad de pedirle a Jorge Macri que saliera al balcón para hacer unas fotos. Probablemente no hubiera accedido. Pero la paciencia hizo que, media hora después, el primo del Presidente saliera y fuera fotografiado allí, donde descansa junto a su familia.

Al igual que el verano pasado, el intendente es el único Macri que vacaciona en Punta del Este. Su tío y padre del presidente argentino, Franco, por segundo año consecutivo no descansa en la exclusiva ciudad balnearia uruguaya, el año pasado por serios problemas de salud y este, además, por estar imputado por el juez Claudio Bonadio en una causa por supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo.

Mientras que su primo, Mauricio, desde que asumió como Presidente cambió a la ciudad esteña por el Sur argentino.

Leer también: Desde la costa, el jefe de diputados K pidió “un telegrama de despido” para Macri

Molesto. Tras la tapa de NOTICIAS titulada “La plata negra del macrismo”, donde se revelan aportes truchos de la campaña electoral de 2017 y recaudadores de la misma, el intendente parece haber entendido que el poder y el periodismo van por caminos diferentes. Aunque mantiene el enojo.

En eso coincide con su primo Presidente, a quien tampoco le cae simpática la revista que solía leer en las tardes de playa durante los ‘90, tirado en una reposera. Desde antes de su llegada al poder, Mauricio le cambió el nombre a NOTICIAS y pasó a llamarla “Malicias”.

Mencionado como el recaudador de la campaña de Cambiemos en 2017, Jorge Macri encara un 2019 bajo la lupa de todos. Sucede que en la investigación sobre la plata negra del macrismo, el intendente de Vicente López aparece como el encargado de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Una función que habría sido el disparador de la interna que hoy se vislumbra entre el gobierno provincial con el nacional. Él lo niega.

Acompañado. No todas fueron pálidas en el 2018. En los últimos meses, se conoció que a los 53 años, Jorge Macri volvió a enamorarse. Y de una mujer 21 años menor: la abogada y periodista María Belén Ludueña (32).

Se conocieron a mediados de 2017, en un contexto laboral. Él visitaba el programa “La Lupa”, conducido por Paulino Rodríguez en Canal 26, cuando la vio por primera vez en persona. Unos meses después, volvieron a cruzarse en los mismos estudios. Y al año, comenzaron una relación, aunque no del todo blanqueada.

“Jorge me decía que lo tenía que conocer, que no tuviera un preconcepto. Fue un caballero siempre, pero yo no estaba preparada para una relación. Luego de casi un año de chatear acepté, pero le pedí que no vayamos a un restaurante, para que no lo vieran con una desconocida. Así que para la primera cita, en julio de este año (por 2018), le propuse: ‘¿Podré ir a tu casa?’. Como es un gran cocinero, preparó pulpo. Y a partir de ahí empezamos a salir. Es un divino, y ahora estoy re enganchada”, contó la periodista en una entrevista con la revista Gente, donde una amiga de Belén aseguró que ya conoció a Mauricio Macri y Juliana Awada.

Ludueña trabaja ahora en la pantalla de A24. Y según ella misma cuenta en su biografía de Twitter, fue reina del mar en Mar del Plata, su ciudad natal. Lejos de su familia, la periodista suele compartir tiempo con los tres hijos de Jorge Macri, con los que dice llevarse muy bien, porque son como “sus miniaturas”.

Leer también: La historia oculta de Cumelén, el refugio de Macri en el Sur

Todos juntos compartieron unos días en el complejo de Manantiales, al que Jorge Macri va todos los fines de año, para pasar las fiestas. Y ninguno lo ocultó, sino que decidieron mostrarse juntos en varias historias en Instagram. Ella ya volvió a Buenos Aires y viajó a su casa en Mar del Plata. Él tenía previsto terminar sus vacaciones esteñas el viernes 11 y regresar para Vicente López.

Volverá con las energías renovadas para un año electoral complicado para el oficialismo. Y en el que todavía resta definir si la provincia de Buenos Aires adelantará los comicios. A juzgar por la expresión de su cara, no parece muy desconectado.

*desde Punta del Este.