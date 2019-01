Punta del Este: la vuelta del glamour

Por Vicky Guazzone

No hay medias tintas. En este verano de Punta del Este, los cañones están apuntados a la clase alta. Tras un año de crisis para los argentinos, la clase media quedó fuera de juego, y los que siguen yendo al Este son los más acomodados. Y así, como en los años más resonantes de los 90, lo que le espera a Punta esta temporada es una seguidilla de festejos, lanzamientos y desarrollos de lujo que incluso contarán con la presencia de figuras internacionales. Cada vez más cerca de ser la Ibiza de Latinoamérica, la costa esteña está a las puertas de un verano a puro glamour y fastuosidad.

Nuevos desembarcos. Ya desde los primeros días de diciembre, el brillo que pretende la temporada podía intuirse. Se leía sobre todo en las nuevas aperturas, con marcas sofisticadas preparando su mejor perfil a todo lo largo y ancho de la península y mucho más allá, incluido el siempre boho chic José Ignacio (aunque cada vez más chic que bohemio).

Entre las recién llegadas se encuentra Pandora, la joyería cuya pulsera con dijes intercambiables causa furor en el mundo y que desembarcó en octubre en Buenos Aires. Si bien ya tenía un local en un shopping, en esta ocasión se instaló en Manantiales con un Beach House que inauguró el 28 de diciembre con un live show de la China Suárez y un DJ set de Panchi Grimaldi.

También en Manantiales, Osklen, la firma del reconocido diseñador brasileño Oskar Metsavaht (que supo tener local en el Patio Bullrich), vuelve a hacer pie en Punta y presenta su colección “ASAP (As Soon As Possible)”, con la que busca concientizar sobre las urgencias medioambientales y propone un cambio “lo antes posible”. Entre estampados de acuarelas azules que alertan sobre la polución y la sobre pesca, el espacio vibra con la frescura sofisticada del aclamado Metsavaht.

Desarrollos de lujo. Aunque quizás la pata más fuerte de este verano glamoroso pueda verse en los distintos emprendimientos que avanzan a paso firme. Entre ellos, mucho se ha hablado del proyecto de remodernización del viejo Hotel San Rafael. A manos del reconocido arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, tendrá el sello de elegancia y lujo de Cipriani, que levantará un complejo de vanguardia llamado Ocean Resort and Club Residences con 70 cuartos de hotel y 70 departamentos privados sobre la parada 11 de la Brava.

Para inaugurar esta mega obra, Giuseppe Cipriani, nieto del famoso creador del Harry’s Bar de Venecia, organizaba al cierre de esta edición una gran fiesta privada con la asistencia confirmada de figuras como Naomi Campbell, Esther Cañadas y Adriana Lima. Todo un regreso a los 90.

En la misma línea de firmas europeas de lujo, llega Fendi Château Residences a la parada 16,5 de la Mansa. Este complejo que prevé completar su primera etapa para la segunda mitad de 2020 contará con 27 pisos y más de 100 departamentos.

Fiestas exclusivas. Y claro, no hay verano de lujo sin fiestas que así lo griten a los cuatro vientos. Entre las primeras de la temporada se contó la del Hotel Fasano Las Piedras, que celebró la noche de Año Nuevo con 700 invitados que bailaron al compás del DJ furor de Ibiza, Guy Gerber, y se deslumbraron con un show al estilo Cirque Du Soleil. Entre sus anfitriones esenciales se contaron Rogelio Fasano, creador del emprendimiento, el millonario JP Bailey, Giuseppe Cipriani y Marcelo Fonseca, dueño de la mayor agencia de modelos de Brasil. Dos días después, la hazaña de la cadena de hoteles continuó en su nuevo y exclusivo Beach Club “Las Piedras”, en José Ignacio, donde Gerber volvió a cautivar, aunque esta vez a un selecto grupo de 100 personas, en un mini festival al atardecer.

Pero no todo sucede entre Manantiales y José Ignacio; la Mansa también tiene sus encantos, en especial en la parada 4, donde se encuentra Enjoy Punta del Este. El hotel cinco estrellas tendrá como show principal a la compañía Fuerza Bruta, en tanto la propuesta de su parador OVO Beach continuará con música y tragos al atardecer, y su OVO Nightclub tendrá a grandes DJs internacionales en las bandejas, como Nick Warren, Erick Morillo (el sábado 5) o Pete Tong (el 11). En sintonía con el gran casino que impera en el hotel, además, los torneos de póker de verano seguirán en auge, en busca de posicionar al resort como el principal club profesional de Latinoamérica.

“Sin duda va a ser un verano con mayor protagonismo de brasileños ABC1 y convivencia entre argentinos A+ y la comunidad internacional”, analiza la consultora especializada en comunicación de productos de lujo Astrid Perkins. El salto del dólar amplió la brecha, y lo que quedó del lado más privilegiado no es otra cosa que la cara más brillante del glamour.