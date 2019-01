Pampita, reina del marketing: cómo ganar dinero con el amor

Por Pablo Berisso

Dicen que las personas hábiles saben cómo aprender de una crisis para luego convertirla en éxito. De ese dicho parece haber aprendido Carolina Pampita Ardohain (40) en el verano del 2017, quizá una de las temporadas más olvidables en materia de negocios y protagonismo para la modelo y conductora estrella de Net TV. Porque, luego de ese mal momento, supo reconvertirse y posicionarse como la estrella de Punta del Este en el 2018 y repetirlo este verano. Sin lugar a dudas, ella es la mejor estratega de su imagen.

Por segundo año consecutivo, Pampita festejará su cumpleaños con un nuevo éxito en su haber, porque desde que llegó a las exclusivas playas de la ciudad balnearia tuvo a todos los medios detrás de ella y de su pareja, el tenista Pico Mónaco. “Entiende el juego. El 2018 era ideal para facturar y lo hizo a la perfección. En 2019 el negocio cayó y el secreto estaba en mantenerse arriba, y lo hizo”, afirma un reconocido relacionista público.

La estratega. El 2017 fue un verano olvidable. Pampita llegó a Punta del Este en pareja con Pico. Pensó que luego de un 2016 de máxima exposición como jurado de ShowMatch y estando en pareja iba a poder exigirle a las marcas mucho más cachet. Pero su estrategia falló. No sólo fue contratada para muy pocos eventos, sino que además terminó el verano prácticamente yendo gratis, para no perder posicionamiento. Fue entonces cuando puso un freno para manejarse más hábilmente al año siguiente. Así, el 2017 de la modelo transcurrió casi sin sobresaltos. Pero ella no se preocupó. Tenía guardado un as bajo la manga.

El verano 2018 sorprendió a todos. Poco antes de instalarse en Punta del Este, Pampita anunciaba su separación con Pico. No estaba muy claro cuál era el motivo del alejamiento de la pareja, lo que generaba una intriga mayor aún. Así, la conductora supo acaparar a la prensa argentina. Revistas, programas de tv y radio, todos corrían detrás de ella. Incluso, las empresas que acostumbran a realizar eventos en la temporada esteña la llamaban, pagando entre 10 y 15 mil dólares por tener su presencia.

La locura por tener a Pampita se potenció cuando llegó Pico para inaugurar su restaurante Casa Babel, en Manantiales. Ambos se escabullían de la prensa y los rumores de que el ex tenista la había visitado se potenciaban, pero eran difíciles de corroborar porque la modelo se había alojado en una casa dentro del exclusivo complejo privado Fasano. Ella facturaba mientras él alimentaba los rumores de reconciliación y encuentros secretos. Y la prensa seguía concentrada en ellos.

Hasta que el momento esperado llegó. Cuando la temporada esteña estaba culminando, al igual que los eventos, y Pampita se había cansado de facturar, casualmente, la conductora y Pico fueron fotografiados juntos. La tan especulada reconciliación se convertía en una realidad ¿casualidad o causalidad?

Macrisis de eventos. La crisis argentina y la devaluación se notan en las exclusivas playas uruguayas; la temporada 2019 no parece ser la ideal para que los famosos facturen. Y Pampita lo entendió.

“ Este año hubo muy pocos eventos pagos, uno de ellos fue el de Absolut, donde contrataron a Pampita, Guillermina Valdes y Candelaria Tinelli, entre otras famosas. Pero fue uno de los pocos. Incluso, los cachets de los eventos cayeron un 50% respecto de lo que pagaban el año pasado”, explicó el representante de una reconocida estrella de las redes.

Pese a todo, Pampita cobraría 400 mil pesos más IVA (unos 12.500 dólares) por dos posteos en Instagram. Tener a la conductora en un evento cuesta entre 5 y 8 mil dólares (la mitad de los que cobraba el verano anterior). Pero entendiendo que habría una crisis de eventos, la modelo armó un 2019 enfocado principalmente en mantenerse como la figura de la temporada esteña.

La conductora hizo sus primeras apariciones desde las playas uruguayas a mediados de diciembre, antes que cualquier otra famosa argentina. Posteó fotos y videos luciendo su espléndida figura. Estaba separada de Pico desde junio del año pasado pero los rumores de reconciliación hicieron que la prensa argentina que acostumbra a cubrir la temporada esteña terminara el año siguiéndolos.

Pampita y Pico recibieron el 2019 juntos, fogoneando el interés de la prensa en fotografiarlos reconciliados. “Se ve que solo son novios en verano”, ironizó ante la noticia la panelista de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre, haciendo alusión a que la pareja acostumbra a reconciliarse en plena temporada. Pero no se mostraron de inmediato, esperaron a que todos los medios estuvieran haciéndoles guardia frente al edificio Mythos, ubicado en la parada 30 de la brava, donde estaban parando, y recién ahí bajaron juntos a la playa.

Un año más, Pampita jugó sus cartas mejor que cualquier otro famoso. Aunque, teniendo en cuenta que las peleas y reconciliaciones de verano de la pareja comienzan a ser un clásico predecible, habrá que ver qué inventa la conductora el próximo año para mantener el reinado de “la figura de Punta del Este”.

*Desde Punta del Este