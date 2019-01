¿La foto de la fórmula? Reunión secreta entre Lavagna y Pichetto en Cariló

El ex ministro, protagonista de la última edición de NOTICIAS, recibió al senador en su casa. “Parece Puerta de Hierro”, bromeó Pichetto.

Por Juan Luis González

A pesar de que Roberto Lavagna dice estar vacacionando, la reunión duró más de una hora. Tiene lógica: no sólo conoce hace décadas a Miguel Ángel Pichetto, sino que entre ambos podría salir la fórmula presidencial que compita en las próximas elecciones. Es lo que sueñan muchos en el peronismo no K, un deseo que acompañan la mayoría de las encuestas que posicionan bien al ex ministro.

El economista, además, siempre se caracterizó por su buen trato, y no sólo hace pasar a los acompañantes del senador a su casa, para invitarlos a escapar del calor de la tarde playera, sino que ambos se prestan al diálogo con NOTICIAS, en la puerta de su casa.

Noticias: ¿Es la foto de la fórmula esta?

Lavagna: (ríe) Falta mucho aún. Hablamos de como construir una unidad nacional y de crear objetivos comunes, más que de las listas.

Pichetto: Como dice Roberto, eso es lo importante en estos momentos. Falta bastante para definir el tema de las candidaturas.

Noticias: ¿Podría haber una interna? Urtubey ya se lanzó y no parecería tener pretensiones de bajarse sin competir.

Pichetto: Todavía falta mucho, pero las intenciones de Juan Manuel son legítimas y válidas. Veremos que pasa. Lo importante es construir la unidad.

Lavagna: Hay que construir una opción real, más allá de los nombres.

Noticias: Senador, ¿usted lo intentó convencer a Lavagna para que se presente?

Pichetto: (ríe) Roberto tiene mucha carrera y trayectoria, no necesita que lo convenzan ni es mí tarea. Estuvimos hablando del panorama actual y de la necesidad de que haya una opción política para la sociedad argentina más que de una posible fórmula.

La charla es distendida y dura algunos minutos más. Lavagna sonríe, recordando la tapa de la última edición de NOTICIAS, que protagoniza: “Me sacaron bien en las fotos”, comenta, entre risas. Pichetto lo sigue con la mirada. La semana anterior estuvo en ese mismo lugar el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que también jugó con la idea de candidatear a Lavagna. “Él estaría dispuesto a encabezar un proyecto presidencial”, aseguró. Recordando la escena, el gran armador del peronismo en el Senado se divierte: “Parece Puerta de Hierro tu casa, Roberto”.

Sin embargo, se terminan los días de recibir a políticos en el hogar para Lavagna. Mañana parte de Cariló hacia Buenos Aires, dando cierre a un descanso lleno de política. Termina sus días en la playa con una buena noticia: hoy se conoció una encuesta de Synopsis, que -ya midiendo intención de voto- lo ubica tercero, por debajo de Macri y CFK, pero creciendo en las mediciones. Pichetto tendrá un día intenso: un rato antes de las 13 horas, partió de la casa del ex ministro hacia Mar de Ajó, donde mantendrá un encuentro con dirigentes peronistas de la zona. En esa localidad pasará la noche y recién en la mañana del miércoles volverá a la Capital.