Graciana Peñafort sobre la extinción de dominio: “Es un mamarracho jurídico”

Por Gustavo Yuste

“Es una maniobra para distraer”, afirmó a NOTICIAS la abogada Graciana Peñafort en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Mauricio Macri sobre la extinción de dominio. En la misma dirección, la abogada que supo defender a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destaca la poca posibilidad de aplicación de este decreto, ya que se involucra dentro del territorio penal, algo que está prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional.

“Claramente este es un tema de materia penal, por más que lo quieran hacer pasar como civil. No se puede modificar el código penal por DNU, es como si quisiera aprobar el voto electrónico por esa vía, no se puede”, reiteró.

En relación a lo expresado en el Boletín Oficial, en donde se justifica la utilización del DNU bajo la excusa de la demora en el parlamento, Peñafort mostró su descontento. “Es ridículo un DNU porque el Congreso se demora. Hay un fallo de la Corte Suprema en esa dirección, que se llama el caso ‘Verrocchi’, en donde se dice clarito que el Ejecutivo no puede ocupar el lugar del Congreso por cualquier cosa, como puede ser estar de vacaciones en la playa”, aseguró a este medio.

(Leer también: Los lazos del nuevo presidente de la Corte Suprema con el Grupo Clarín)

Ya de lleno en la medida anunciada, Peñafort no se anduvo con medias tintas. “Cuando vas al decreto es un papelón, es un mamarracho jurídico. No solo viola la presunción de inocencia, el derecho a juicio previo, sino que es tan loco que incluso le podés quitar bienes a personas que no están involucradas en el delito”, remarcó.

“La ley penal establece la figura del enriquecimiento ilícito cuando no podés justificar los fondos y bienes. ¿Cómo vas a utilizar una figura penal con la pena de desapoderamiento y que lo trate un juez civil?“, se preguntó.

“Como no les alcanzaba, porque lo que quieren hacer es escándalo, lo van a hacer con efecto retroactivo, lo cual es una locura”, destacó al respecto. En esa dirección, desde distintos sectores no se pudo evitar relacionar a este DNU con la grieta, lo que derivó que la ministra Patricia Bullrich saliera a aclarar rápidamente que “La extinción de dominio no tiene que ver con Cristina Kirchner”.

Al respecto, Peñafort destaca que si se quisiera aplicar este decreto “a Franco Macri o al propio presidente, estaría mal. No se puede defender la inconstitucionalidad según convenga. Si mañana si se quisiera aplicar este decreto a cualquier opositor, estaría mal, la verdad que es un papelón”, reiteró la abogada.

Sobre la posibilidad de que este decreto termine siendo contraproducente para los intereses del Estado, en relación a posibles demandas de los involucrados en quita de bienes, Peñafort hizo hincapié en un antecedente de la dictadura militar. “Cuando la dictadura instauró la CONAREPA, una comisión que retenía los bienes destinados supuestamente a la subversión, tuvo que terminar pagando 200 millones de pesos. En democracia esto no ha pasado”, recordó.

(Leer también: Los Macri: el clan M en Tribunales)

Consultada acerca de la chancede que este decreto sea aplicable en la práctica, la abogada señaló que lo ve “difícil”. “Cuando se discutió en el Congreso, hasta las personas que están del otro lado de la grieta no están de acuerdo. Me preocupa la actitud de la clase política, no entiendo como no salieron a criticar esto, porque yo salgo como abogada”, apuntó a los dirigentes de los principales partidos políticos.

“Yo creo que este DNU podría abrir la puerta de un juicio político”, aseguró. Sin embargo, consultada por si ve posible ese panorama, aseguró que no se cuentan con los votos, pero este decreto representa “un claro caso de mal desempeño”, concluyó.