Cómo se gestó el documental de NOTICIAS que se vio por Telefe

Jorge Sigal, ex secretario de Medio Públicos, estuvo a cargo de la producción ejecutiva. Revela detalles del trabajo de archivo y las perlas del programa.

Por R. N.

El ex presidente en una de sus últimas producciones fotográficas.

“Archivo Alfonsín”, que se emitió anoche por la pantalla de Telefe, es parte de la conmemoración de los 30 años de NOTICIAS, coincidiendo con los 10 años del fallecimiento del Padre de la Democracia. Y el director de este programa es Miguel Rodríguez Arias, quien tiene una larga trayectoria de la cinematografía documental, consagrándose en algún momento por Las patas de la mentira”, explica Jorge Sigal, productor ejecutivo del envío.

“Cuando la revista NOTICIAS nos propuso a Daniel González y a mi ser los productores generales de este documental como parte de un trío de actividades que realizó la revista para conmemorar los diez años de la muerte del ex presidente, integrado por una revista libro que saldrá esta semana, un acto que se realizó la semana pasada con múltiples personalidades de todo el arco político, nos enamoró el proyecto”, enfatizó el periodista que tuvo a su cargo la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.

“Archivo Alfonsín tendrá un ingrediente particular, que es el testimonio de Margarita Ronco, la ex secretaria personal del presidente Alfonsín. Su voz, su testimonio, su recuerdo de él. Margarita es una persona poco afecta a las declaraciones públicas. Y ha consagrado buena parte de su vida a ser auxiliar fundamental de quien fuera el fundador de nuestra democracia moderna”, destaca el ex secretario de Medios Públicos.

“En este documental especialmente preparado por revista NOTICIAS como inicio de los conmemorativos por sus tres décadas podremos escuchar su vos, su imagen, y conmovernos ante ese testimonio tan particular, tan cercano, tan íntimo, del ex presidente Alfonsín”, reforzó Sigal sobre el personaje de la ex secretaria.

“Se verán además imágenes exclusivas, parte del archivo revisado de NOTICIAS y algunas perlitas del archivo personal de Alfonsín, más el relato de Graciela Fernández Meijide y la locución de los documentos privados del ex presidente, a cargo de Luis Brandoni, amigo cercano de Alfonsín”, enumeró.

“Hay un dato que me parece para destacar de lo que nos sucedió de quienes participamos de la realización del documetal. Y es la vigencia absoluta del primer presidente de la democracia moderna. Tanto en sus aspectos positivos, el cumplir con el objetivo principal de inaugurar un sistema que se sostuviera más allá de su tropiezos y accidentes. El sistema que se instaló en 1983 y sigue funcionando en nuestro país”.

“Pero la contracara es comprobar con dramatismo y dolor que las grandes tareas planteadas por Alfonsín siguen pendientes para la democracia argentina. Fundalmentalmente la consolidación de un sistema más equitativo, moderno y económicamente más estable y que nos saque de los sobresaltos a los que estamos acostumbrados”, cerró Sigal repasando el proceso de producción del documental.