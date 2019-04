Cristina Kirchner y un nuevo viaje a Cuba

La ex Presidenta quiere visitar otra vez a su hija Florencia, que continúa en La Habana con tratamiento médico, entre el 20 y el 30 de abril.

Por Carlos Claá

Mientras todos especulan con la candidatura de Cristina Kirchner, la ex presidenta se ocupa de otros asuntos. Es que el jueves 11, al cierre de esta edición, pidió a la Justicia autorización para volver a viajar a Cuba para visitar otra vez a su hija Florencia, que continúa en La Habana con tratamiento médico, entre el 20 y el 30 de abril.

El pedido fue aceptado bajo la condición de que la ex presidenta no haga escalas en Panamá, sino que viaje directamente. Pero también conllevaba una pista: Florencia no volverá al país el 15 de abril, tal como le habían pedido desde el tribunal que tiene la causa Hotesur.

En el entorno de Cristina tejen posibles alianzas para perforar su techo negativo, principalmente con Sergio Massa, el dirigente del PJ que más a mano creen tener. Mientras tanto, desde la Justicia le siguen llegando buenas noticias. A meses de las elecciones, Comodoro Py parece haber levantado el pie del acelerador en sus causas: de hecho, tras un pedido del abogado Carlos Beraldi, le devolvieron su hotel boutique Los Sauces para que pueda volver a explotarlo.

