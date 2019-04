Florencia Kirchner no volverá esta semana al país

Su abogado, Carlos Beraldi, presentó hoy su historia clínica en Comodoro Py y solicitó que la hija de Cristina Kirchner no regrese hasta que tener el alta médica.

Por Juan Luis González

Parece que el exilio médico de Florencia Kirchner en Cuba va a durar un poco más. Así se trasluce de la presentación que hizo el abogado de la hija de la ex presidenta Cristina Kichner, Carlos Beraldi, , ante el Tribunal Oral Federal 5. El letrado entregó a la Justicia la historia clínica de la joven cineasta y, además, solicitó que Florencia tenga la potestad de no regresar al país hasta que no le otorguen el alta médica.

El Tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado, y José Martínez, le había reclamado al abogado que entregue “la historia clínica completa y actualizada de Florencia Kirchner”.

Según los magistrados, el informe presentado el 22 de marzo, que la propia ex Presidenta había adelantado en sus redes sociales (“Fue ella, en virtud de las mentiras publicadas quien me pidió que se conozcan públicamente”, aclaro CFK), había sido considerado insuficiente. También se le solicitó a Beraldi que notifique el domicilio actual de la hija de Cristina Kirchner en La Havana.

El viernes, en Tribunales, presentaremos el resumen de la historia clínica de Florencia donde se detallan los diagnósticos médicos sobre su salud. Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente. pic.twitter.com/pBn32xSwh7 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 21, 2019

Florencia, procesada por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces y en Hotesur, debía haber vuelto la semana anterior al país, según el propio tribunal. Su regreso es todavía incierto.