Video: cómo es visto en Alemania el juicio por los desaparecidos de Mercedes-Benz

Comenzó el desfile de testigos. Cinco militares en el banquillo, ningún ex ejecutivo de la empresa. El informe del canal público Deutsche Welle (DW).

Por R. N.

El canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW) emitió este martes un informe sobre el inicio del juicio sobre seis obreros de Mercedes-Benz desaparecidos en la última dictadura militar argentina. En su señal en español, que se emite por toda Latinoamérica, cubrió la jornada del pasado 22 de junio en la que desfiló la primera ronda de testigos.

En el reporte contó su testimonio Silvia Núñez, hija de una de las víctimas que vio cómo se llevaba a su padre. También se pronunciaron la fiscal del juicio, Gabriela Sosti, y el abogado querellante Pablo Llonto, que lamentaron que en el banquillo no haya ex ejecutivos de la empresa alemana sino solo cinco ex militares. El historiador Alejandro Jasinski relató la presunta colaboración de Mercedes-Benz con el terrorismo de Estado.

Desde su sede en Stuttgart (Alemania), la corporación Daimler, dueña de la marca Mercedes-Benz, respondió a DW con un comunicado: “Hace más de 15 años, Daimler encargó al renombrado experto en derecho internacional profesor C. Tomuschat que investigara las acusaciones que habían surgido y aclarara plenamente las circunstancias por recomendación de Amnistía Internacional. Después de dos años de trabajo e investigación intensiva dentro y fuera de la empresa, así como de discusiones con numerosos testigos contemporáneos, los resultados de la comisión de investigación fueron presentados al público a finales de 2003″.

El informe de DW:

Continúa el escrito: “La comisión investigadora independiente no encontró pruebas que apoyaran la afirmación de que los empleados de Mercedes-Benz Argentina que desaparecieron durante la dictadura militar de 1976/77 habían sido secuestrados y asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado a instigación de la empresa. Varios casos judiciales en Alemania y la Argentina han llegado hasta ahora a la misma conclusión. En 2014, también se desestimó un caso Bauman ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La acusación contra Daimler era que los altos directivos del Mercedes-Benz Argentina tenían 22 delegados sindicales críticos y empleados secuestrados por las fuerzas de seguridad argentinas. Nueve de las personas secuestradas fueron secuestradas en su tiempo libre y nunca volvieron a aparecer. Dos personas fueron arrestadas por los militares directamente en las instalaciones de Mercedes-Benz Argentina, pero más tarde fueron puestas en libertad. De las nueve personas que habían desaparecido para siempre y cuyos familiares habían demandado a Daimler AG en los EE.UU., tres no habían trabajado para Mercedes-Benz Argentina durante varios años en el momento de su desaparición. De las seis personas desaparecidas que estaban empleadas por Mercedes-Benz Argentina en el momento de su desaparición, ninguna era miembro de la comisión interna”.

“En este sentido, la afirmación de que los trabajadores desaparecidos eran activistas sindicales críticos es incorrecta. En este contexto, consideramos que las acusaciones contra Mercedes-Benz Argentina son infundadas“, concluye. El juicio actual está sirviendo para echar más luz al caso.