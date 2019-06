Zachary Quinto: entrevista con el vampiro

Por Maximiliano Sardi

Propenso a los personajes oscuros, Zachary Quinto (“Star Trek”, “American Horror Story” y “Heroes”) es ahora el rostro -increíblemente maquillado- de “NOS4A2” (Nosferatu), serie de terror sobrenatural basada en el best seller homónimo de Joe Hill (el talentoso vástago de Stephen King), que AMC estrenará en Argentina el próximo 3 de junio, -casi- en simultáneo con su presentación en Estados Unidos.

Quinto encarna a Charlie Manx, seductor inmortal que se alimenta de las almas de niños y luego, convertidos en zombies-vampiros los aloja em Christmasland, pueblo navideño creado por su imaginación, donde todos los días es Navidad y “la infelicidad es ilegal”. Pero Manx ve su mundo jaqueado cuando una joven descubre que puede entrar en esa dimensión paralela. Vic McQueen (Ashleigh Cummings, actriz de “The Goldfinch” y “Hounds of love”), adolescente hija de un matrimonio disfuncional, es la heroína que se obsesiona con derrotar a Manx y rescatar a las inocentes víctimas.

El villano. La vuelta de tuerca de esta historia de vampiros diferentes es que no hay sangre. El viejo Manx se alimenta de la juventud de los niños para regenerarse, metamorfosis en la que cumple un rol central el auto embrujado que maneja: un Rolls Royce cuyo número de placa es “NOS4A2” (de ahí el nombre de la serie). Vuelta de tuerca ideada por Hill, fiel al estilo de su progenitor.

“De chico siempre fui muy fanático de Stephen King y leí todos sus libros. Así que me entusiasmaba trabajar con su hijo, que es tan talentoso. Joe tiene una voz única, pero podés ver las influencias de su padre. Tomó todo lo que aprendió de él y creó una voz nueva. Joe me apoyó mucho y charlamos con él y con la directora sobre cómo darle vida al personaje”, relata Quinto.

“Siempre que hacés un villano tenés que entender de dónde viene ese personaje, mirarlo desde el lugar de la compasión. Esa es mi manera de acercarme, creo que es un aspecto importante para hacer que el personaje sea multidimensional y confiable en alguna manera”, explica el actor. “Cuando me ofrecieron el papel, al principio me resistí a la idea, mi primera reacción fue no querer hacerlo. Pero después leí los guiones y eran tan buenos que me sorprendieron. No era el típico villano, era un personaje complicado, dinámico”, repasa el actor que encarna a un Michael Jackson vampiro: hay un gran paralelismo entre el oscuro Neverland del rey del pop y el Christmasland de Manx, aunque a Quinto la comparación lo fastidie y pida pasar a otro tema.

Eterno. El villano de “NOS4A2” recurre a los repetidos artilugios de brujas y monstruos que devoran niños, seduciéndolos con paquetes de regalos y dulces, y la promesa de una tierra fantástica donde todos sus deseos se cumplan. Y aunque Manx, no es un pederasta, su modus para el rapto de niños -irrumpiendo en la noche y asesinando a sus padres con la complicidad de distintos lacayos-, es quizas más escalofriante que su look putrefacto.

“Hay sin dudas una exploración sobre la responsabilidad, cómo protegemos a nuestros hijos, qué amenazas hay afuera”, reconoce Quinto, quien tambipen pone el foco en la falta de atención a los hijos: “Vivimos en una cultura donde hay una ilusión de hiperconectividad pero creo que realmente nos prestamos cada vez menos y menos atención unos a otros y creo que hay más oportunidad hoy en día para que los niños se pierdan en eso. Creo que hoy es más importante ver la manera en la cual nos comunicamos con los niños, cómo los protegemos”.

Su personaje, tiene una obesión con los niños que va más allá de su rejuvenecimiento, Lo conecta con los traumas de su propia infancia que se desarrollarán a medida que avance la temporada, y las siguientes: la saceda ya piensa en una segunda y una tercera. “Pasé mucho tiempo trabajando en las elecciones que me llevarían a hacer el personaje más vívido. Psicológicamente, Charlie es alguien que siempre tiene hambre, siempre está buscando cosas por fuera de él. También es una persona que tiene un gran vacío, está encorvado sobre sí mismo. Sus manos siempre están intentando alcanzar algo. Hay un vacío en él, que siempre está intentando llenar”, detalla Quinto sobre su proceso de creación.

Otra buena parte del proceso de caracterización es el maquillaje. A medida que rejuvenece, Quinto se saca varias capas, cambia de peluca, y pierde las manchas en la piel y los dientes amarillentos. Fue el mismo Quinto quien pidió a los creadores de la serie que contrataran al artista de maquillaje Joel Harlow, ganador del Oscar en 2010 por su trabajo en “Star Trek”, en el que el actor era Spock.

Boom. Acostumbrado a que lo elijan para papeles de villanos o de ciencia ficción, Quinto insiste en que no tiene preferencias por un género. “Me gusta trabajar en proyectos que me interesan, con gente interesante, con material desafiante. Si es una buena historia, con un buen personaje, un buen director y buenos actores, me interesa. La magia del actor es poder habitar diferentes personajes y diferentes mundos. Es lo que más amo del trabajo”, cuenta.

“El terror siempre está vigente, y genera buenos ingresos en taquilla también en el cine. Y los vampiros más específicamente, nunca pasan de moda. Su sed de vida, esa lujuria por seguir jóvenes, poderosos, por controlar su entorno encantando a quienes los rodean, es una atracción fácil de entender”, le remarca Quinto a NOTICIAS.

“NOS4A2”, producido por AMC Studios en asociación con Tornante Television, con producción ejecutiva de Joe Hill, Jami O’Brien (“Fear The Walking Dead”, “Hell On Wheels”), y Lauren Corrao, se suma a una lista de series inspiradas en vampiros que copan la pantalla chica.

Entre las novedades de 2019 está “What We Do in the Shadows”, del divertido Taika Waititi (director de “Thor Ragnarok”), va sobre un grupo de vampiros ancestrales que comparten casa en Nueva Zelanda (fue por FX). “Buffy cazavampiros” es la remake de la serie de los ’90: con la gran ausencia de Sarah Michelle Gellar, que hacía el papel de la protagonista (sí repiten Alyson Hannigan; Amber Benson; James Marsters; Julie Benz; Iyari Limon; Amy Acker; James Leary; Clare Kramer y Alexis Denisof). Netflix suma además “The Witcher” y “Castlevania” (de dibujos animados), que va por su tercera temporada.

Mark-Paul Gosselaar, con el respaldo de Ridley Scott, está detrás de la nueva serie de vampiros de FOX, “The Passage”, basada en la trilogía de libros de fantasía de Justin Cronin: una académica que huye de su condición de bruja y se termina enredando con un vampiro. Y “Preacher”, con Dominic Cooper, tiene a un vampiro en su elenco de demonios vs. demonios.