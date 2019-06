Joe Hill, el heredero de Stephen King

Por Maximiliano Sardi

Apellido. Joseph King se cambió el apellido por Hill para no cargar con el mote de "hijo de".

“No estoy demasiado interesado en historias por su argumento. No me importan las ideas ingeniosas o inteligentes, me importan los seres humanos”, desnuda Joe Hill, hijo de Stephen King, y la pluma tras “Nos4a2”, su tercera novela.

“Y un buen argumento es solo un motor para ir revelando a los personajes, por qué se preocupan, por qué luchan, lo que les importa. Casi todos mis libros conllevan algún tipo de misterio, pero el misterio nunca es ‘¿quién lo hizo?’ sino ‘¿quién es esta persona?’”, complementa.

“Eso es quizás lo más llamativo de Nos4a2, donde sabés perfectamente quién es el malo del relato, y aun así la niña resulta más misteriosa”, sigue el autor de “Cuernos”, adaptada al cine con Daniel Radcliffe (“Harry Potter”) como protagonista.

“Amé escribir el personaje de Vic McQueen, y he leído el guión que ha hecho Jami O’Brien para AMC y es brillante. De hecho, creo que ese guión debería incluirse en los libros de texto para enseñar cómo se adapta un libro. Espero que continúen con el proyecto, porque tiene una pinta magnífica”.