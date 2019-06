Mark Hamill, corazón de caballero

Por Mariano Ojeda

En aparente retiro de su traje de Jedi, Mark Hamill pasó de la saga de ciencia ficción más importante de Hollywood a un personaje inspirado en una historia real: será Talus en la serie Knightfall de History.

Icono del cine. Activo en redes sociales como pocos actores a su mismo nivel de popularidad, Mark Hamill (Luke Skywalker en la saga Star Wars) realmente disfruta del trato diario con sus fans.

Hamill comenzó a trabajar en televisión y como la voz de algunos personajes de tiras animadas de Hanna-Barbera.

Participó en algunas series y también protagonizó un film televisivo conocido como “The City”. Antes de ponerse por primera vez bajo las órdenes de George Lucas, ya tenía una carrera armada, pero su momento de gloria llegó con la interpretación de Luke Skywalker en Star Wars (1977).

(Te puede interesar: Star Wars-Episodio VII: El despertar de la fuerza)

Su popularidad explotó. Ganó $ 650.000 dólares por ese papel y un porcentaje mínimo pero significativo de las ganancias del film y repeticiones en tv. Actualmente su fortuna oscila entre los 12 y 18 millones de dólares, según diferentes informes.

Noticias: ¿Cómo es para usted ser parte de este nuevo mundo?

Mark Hamill: Estaba intimidado porque fue muy buena la primera temporada. Te sumás a un show establecido, querés asegurarte de que encajás. Nunca me habían pedido hacer cosas como esta antes, nadie me había ofrecido estar en un drama histórico. Lo amo, amo el desafío de hacer algo que nunca hice antes. Hice cosas similares con la voz en off, pero nunca en cámara.

(Te puede interesar: Cómo será la nueva serie animada “Star Wars Resistance”)

Noticias: ¿Le gusta la historia? ¿Este tipo de historias?

Hamill: Amo por ejemplo Deadwood que va a tener su película ahora. Es una especie de desglamorización dura del Oeste. Amo los libros, cine y televisión históricos. En mi mente cuando pienso en caballeros pienso en el Rey Arturo alrededor de la mesa redonda, lo que es algo con mucho estilo y glamoroso. Este programa tiene todo el glamour del siglo XIV, un tipo de 45 era viejo para esta gente. ¿Te dolía un diente? Te daban whisky. Me dio mucha alegría estar viviendo en ese presente durante el rodaje.

Noticias: Sigue siendo un caballero, en Knightfall o Star Wars.

Hamill: Es el día y la noche. Ahora estoy en el mundo de Knightfall, pero debo confesarte que solo después de que acepté el rol la gente me empezó a decir “eras un caballero antes y lo sos ahora”. Creo que, probablemente, en un mundo de fantasía donde tenés el poder de levantar cosas con solo pensarlo es mucho más fácil de lo que tenemos que hacer en el codicioso mundo de Knightfall y de los caballeros templarios.

Noticias: ¿Qué es lo que más le gusta de la serie?

Hamill: Tom Cullen (el protagonista de la serie). En serio, creo que hace un trabajo sensacional porque todo el show se ve a través de sus ojos. Tan solo su tarea, el desafío que representa. Él podría haberse ido y renunciado pero tiene la tenacidad de quedarse y de querer redimirse. Y de eso se trata realmente la historia en la segunda temporada, de un trabajo de redención.

Noticias: ¿Y su personaje?

Hamill: Mi padre estuvo en el ejército, conocí a su entorno, y nunca conocí a nadie como Talus, mi personaje. Un exterior duro y brutal en el que no ves la persona sino solamente la figura de autoridad que representa. Es divertido interpretar a una especie de antagonista, pero solo porque lo bloqueo de cumplir sus metas. No se lo voy a hacer más fácil de ninguna forma. Es muy malo nunca llegar a conocer a los reyes, los sets son tan opulentos y hermosos.

Noticias: ¿Cómo es volver a trabajar en un set tan grande?

Hamill: Somos como una familia, pasamos más tiempo con el elenco y el equipo de una película o de un programa de TV que con tu verdadera familia. Era muy importante para mí sentir que conozco a todos, no solo al elenco sino también el equipo. Hay seguridad si mostrás ese tipo de respeto. De verdad, nunca entendí a los actores que dicen “no me mires a los ojos”. Yo soy lo opuesto.

(Te puede interesar: Cuáles serán las 20 series imperdibles del 2019)

Noticias: ¿Qué factor le hizo decir que sí a este papel?

Hamill: Cuando leí el guión me pregunté “¿por qué habrán pensado en mí?”. En serio, para un personaje así pensás en Willem Dafoe, o no sé en quién, pero no en mí. Esa fue una razón por la que me sentí muy atraído. Recuerdo “Sushi Girl” (2012), antes de agarrar el film pensé “es muy violenta, me encantaría ver esta película pero no estar en ella”. Y mi hija me dijo “siempre te quejás de que querés los papeles que consigue Steve Buscemi o Philip Seymour Hoffman”. Los personajes de esos actores son de mis favoritos, y ella me dijo “si no agarrás esto, dejá de quejarte de que te ofrezcan papeles excéntricos”. Crow, mi personaje, era tan extraño… Me pasó mucho de eso en Knightfall, muchas situaciones que pensás -se levanta y recita en voz altísima- “este personaje piensa tan distinto a mi”.

Noticias: Venía de “The Last Jedi”, una experiencia compleja para usted, ¿cómo fue el primer contacto con la producción de Knightfall? ¿Recuerda quién lo llamó inicialmente? ¿Cómo fue la propuesta?

Hamill: Mis agentes me dijeron que me estaban mandando discos del programa. Había escuchado de él pero no lo había visto hasta ese entonces, pregunté de qué era y cuando me dijeron que era de templarios dije “qué bueno, quiero verlo”. Quería verlo, no aparecer en el programa. Ya estoy viejo y cómodo, requiere de mucho para que me saque el pijama. Pasar todo el día en pijama es una victoria. Compramos pochoclo y empezamos a verla. Y después me llegó la propuesta. No estaba convencido, pero me di cuenta de que si no lo aceptaba no me iban a aparecer ofertas inusuales, por lo que me dije “debo hacerlo”.

Noticias: ¿Aparece el Santo Grial en la serie?

Hamill: ¿No es eso que al final de “Los cazadores del arca perdida” les hace derretir la cara? Todo lo que sé lo aprendí de la TV y el cine, es terrible. Mi hermano me dijo una vez “si terminaste tu informe de tal libro…” y yo le dije “no, pero hay una película que vi, leí algo del libro”.

(Te puede interesar: Cine: cuáles son las películas imprescindibles que hay que ver)

Noticias: ¿Principal conflicto de su personaje?

Hamill: Cuando leí el guión pensaba en mi voz en off, la primera vez que me comprometí fue en la primera prueba de vestuario. Me tomó 15 minutos ponerme una bota, y me quedé sin respiración. El vestuarista me dijo: “Vamos a tener que trabajar en esto”. Es una capa sobre otra, túnicas, hombreras de cuero, el cinturón, el hacha, todo increíble. Y todo es parte del personaje, y usas esa experiencia para que funcione en el contexto de la actuación, de darle matices al personaje.

Noticias: Interpretó al Joker en la serie animada de Batman. ¿Le gusta esa faceta?

Hamill: La voz en off es el sueño vago de todos los actores. No tenés que memorizarte tus líneas solo las lees. Como el Joker hice una lucha acrobática con Batman en un helicóptero fuera de control, que chocaba con las puertas de un casino y deslizaba sobre el suelo, nosotros hacíamos “uf, ah, ay”, y eso era todo. Hicimos todo el programa en cuatro horas.