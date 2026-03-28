Por qué los espectáculos en vivo son tendencia en la era del streaming

Durante años se habló de la digitalización del entretenimiento. Plataformas de streaming, redes sociales y contenido on demand consolidaron un modelo en el que la experiencia cultural parecía desplazarse cada vez más hacia las pantallas. El acceso inmediato a series, recitales, películas o transmisiones en vivo desde cualquier dispositivo instaló una lógica de consumo individual, disponible en cualquier momento y lugar.

Sin embargo, mientras la oferta digital crecía de forma prácticamente ilimitada, empezó a hacerse evidente algo que el entretenimiento mediado por pantallas no logra reemplazar: la dimensión social de la experiencia cultural.

Ir a un espectáculo en vivo nunca fue únicamente ver una obra, un recital o un show. Es también una forma de encontrarse con otros, de compartir tiempo y de construir una experiencia que comienza mucho antes de que se levante el telón. Elegir el plan, coordinar con amigos o familia, salir de casa, cenar antes o después de la función y caminar por la ciudad forman parte de ese ritual.

En un ecosistema saturado de contenido digital —series, podcasts, redes sociales, videojuegos y transmisiones en vivo— la experiencia presencial recuperó su valor diferencial. No se trata solamente del contenido artístico, sino del contexto en el que ese contenido se vive. El espectáculo en vivo propone algo que el mundo digital difícilmente pueda replicar del todo: la presencia compartida.

Dentro de ese universo, el teatro ocupa un lugar particularmente interesante.

En los últimos años, los grandes recitales se volvieron cada vez más masivos. Estadios con decenas de miles de personas, producciones gigantescas y puestas tecnológicas impactantes. Esa escala tiene, sin duda, su atractivo, pero también introduce una paradoja: muchas veces el público termina viendo al artista más en las pantallas gigantes del estadio que en el escenario mismo. La experiencia es colectiva, pero también más distante.

El teatro, en cambio, ofrece cercanía. Incluso en las salas más grandes, el espectador mantiene una relación directa con lo que ocurre en el escenario. Los actores están físicamente allí, la función sucede en tiempo real y cada representación es irrepetible. No hay pausa, replay ni edición. Esa sensación de que todo está ocurriendo en ese preciso momento es justamente lo que le da al teatro su potencia.

A diferencia del contenido digital, que puede reproducirse infinitas veces, el espectáculo teatral existe únicamente en el instante en que sucede. Cada función es única y el público forma parte de esa singularidad. Además, el teatro conserva algo que hoy resulta especialmente valioso: tiene una escala humana. Las salas permiten una experiencia compartida pero íntima. El público ríe, se emociona o guarda silencio al mismo tiempo, y se genera una energía colectiva difícil de replicar frente a una pantalla individual.

En ciudades con una fuerte tradición teatral, como Buenos Aires, esta dinámica se vuelve todavía más evidente. La actividad teatral no es solo una oferta cultural; también funciona como un motor urbano. La gente sale, se encuentra, cena y camina por zonas donde conviven teatros, bares y restaurantes. El espectáculo en vivo actúa como catalizador de una experiencia social más amplia.

En un mundo donde el entretenimiento digital es prácticamente infinito, el verdadero diferencial pasó a ser el tiempo compartido. El valor ya no está únicamente en el contenido, sino en la experiencia que lo rodea.

Por eso, lejos de competir con el streaming o con las redes sociales, el espectáculo en vivo ocupa hoy un lugar distinto dentro del universo del entretenimiento. Ofrece algo que ninguna plataforma puede reproducir completamente: la posibilidad de reunirse en un mismo espacio, en un mismo momento, para vivir una historia en común.

En una época marcada por interacciones mediadas por pantallas, el simple hecho de reunirse en una sala y compartir una función con cientos de personas vuelve a recordarnos algo esencial: la cultura también es un ritual social.

*Gerente General de Plateanet

por Andrés Spilzinger*