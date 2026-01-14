Por qué Stephen King es el autor más adaptado después de Shakespeare

“Envió mis libros a filmar como los padres envían a sus hijos a la universidad, con la esperanza de que les vaya bien y no caigan en las trampas del camino. Ofrezco consejos cuando me los piden. Si no, simplemente me callo y espero lo mejor, sabiendo que mis libros siguen ahí, en la estantería. Cuando escribo historias, solo somos yo y mi teclado contra el mundo”, confesó recientemente el escritor estadounidense Stephen King.

Conocido por sus perturbadores thrillers psicológicos y novelas de terror, King es uno de los autores más venerados y prolíficos de nuestro tiempo. Publicó su primer cuento en 1967 y desde entonces es dueño de una de las obras literarias más fecundas y populares de la historia. A lo largo de 50 años de carrera, ha escrito 65 novelas, más de 200 cuentos y lleva vendidos más de 350 millones de ejemplares.

Desde que en 1974 salió a la luz “Carrie”, cuya estupenda adaptación cinematográfica realizada por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek se estrenó apenas dos años después, sus creaciones tuvieron una repercusión enorme. En su trama, una tímida muchacha marginada socialmente y criada por una madre violenta y fanática religiosa descubre que posee el poder de la telequinesis. La recaudación mundial del film fue de 33,8 millones de dólares.

A partir de ese momento, la obra de King y el cine se volvieron inseparables, brillando en película tras película, algunas inolvidables y otras irrelevantes. Alcanza un dato para entender la magnitud del vínculo: sus historias han sido adaptadas al cine o la televisión en más de 400 producciones audiovisuales, 30 de las cuales aún no se han estrenado.

Quienes se ocuparon de llevarlas a la pantalla fueron algunos de los cineastas más notables del siglo XX. Además del citado De Palma, la lista incluye a Stanley Kubrick (“El resplandor”), John Carpenter (“Christine”), David Cronenberg (“La zona muerta”), Rob Reiner (“Cuenta conmigo” y “Misery”) y Frank Darabont (“Sueños de libertad” y “Milagros inesperados”), entre otros.

Eso lo convierte, a los 78 años, en el segundo autor de la historia con más adaptaciones cinematográficas, solo detrás de Shakespeare. Contando “The Life of Chuck”, con Tom Hiddleston, cuatro de las historias de King habrán llegado a las pantallas cuando finalice 2025. Además de la citada, “The Monkey” y “The Long Walk” (o “Camina o muere”) fueron adaptadas por primera vez. La cuarta, “The Running Man” (o “El sobreviviente”), llega casi 40 años después de la versión protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Las más destacadas

“El resplandor”, dirigida por Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson en 1980, es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Cuenta la historia de Jack Torrance, quien trabaja como conserje en un hotel aislado en Colorado durante el invierno. Allí, junto a su esposa Wendy y su hijo Danny, espera terminar su proyecto de escritura.

Pero cuando están solos, Jack, sumido en alucinaciones, se vuelve loco. Es bien sabido que King no se entusiasmó con esa versión y ha afirmado que “un escéptico visceral como Kubrick simplemente no podía comprender la maldad inhumana del Hotel Overlook”.

Entre las más relevantes está “Misery”, publicada en 1987, sobre un novelista que es prisionero de su fan número uno, una psicópata. La versión cinematográfica (1990) fue un gran éxito de crítica y público. Kathy Bates ofrece una interpretación absolutamente aterradora como la exenfermera Annie Wilkes, que le valió un Oscar como Mejor Actriz.

En cambio, “The Shawshank Redemption” (“Sueños de libertad”), protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman como dos prisioneros que encuentran esperanza mientras cumplen sus condenas, fue un fracaso en su estreno, pero estuvo nominada a siete Premios Óscar en 1996.

Mientras “The Green Mile” (“Milagros inesperados”, 1999), acerca de un guardia de prisión que descubre que uno de los hombres bajo su vigilancia tiene poderes extraordinarios, recaudó 286,8 millones de dólares con un elenco encabezado por Tom Hanks.

Los éxitos recientes

Entre las adaptaciones más resonantes se destaca “It” (2017), dirigida por nuestro compatriota Andy Muschietti, que se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia con 701,7 millones de dólares en todo el mundo. Su secuela, “It: Capítulo dos”, con Bill Skarsgård nuevamente como Pennywise, recaudó 473 millones de dólares.

No hay que olvidar la miniserie “IT: Welcome to Derry”, que HBO dio a conocer semanas atrás. Creada por Andy y Barbara Muschietti junto con Jason Fuchs y Brad Kane, la serie acumuló 5,7 millones de espectadores en sus primeros tres días y solo es superada por “House of the Dragon” y “The Last of Us”.

Los acontecimientos siguen a un grupo de adolescentes perseguidos por sus pesadillas en el pueblo donde Pennywise despierta cada veintisiete años, mientras una misión secreta del Departamento de Defensa intenta recuperar un arma enterrada que genera un terror paralizante.

Lo más reciente

¿Qué hace que las historias de King terminen siendo tan buenas películas? No solo es un maestro del terror, sino también de las personas y sus emociones, como lo demuestran muchas de sus historias que no dan miedo, pero invitan a la reflexión. En lo esencial, sus protagonistas siempre son personas comunes sometidas a circunstancias excepcionales.

Ya sea que esté tejiendo una historia masiva que involucra épocas y horror cósmico o un drama mundano en una casa pequeña, King entiende cómo funcionan sus personajes y cómo reacciona su público ante experiencias como el duelo, el miedo o la resiliencia.

Un año antes de comenzar su “reinado del terror” con “Carrie”, y mientras era profesor de secundaria, escribió “The Running Man” en apenas 72 horas, bajo el seudónimo de Richard Bachman. Hoy, con el remake dirigido por Edgar Wright y protagonizado por el ascendente Glen Powell, es una de sus historias más oscuras y proféticas.

El director declaró que aún recuerda cómo transpiraba al leer un correo electrónico en el que King sugería notas al guion, página tras página: “Después de un rato, mi corazón no lo soportó”, bromeó Wright, comparándolo con entregarle tarea “al profesor de inglés más famoso del mundo”.

El libro plantea una sociedad distópica donde un show televisivo mortal convierte a personas desesperadas en “corredores” perseguidos durante un mes por asesinos profesionales, en una carrera por sobrevivir y ganar dinero. En esta nueva adaptación, Powell (“Top Gun: Maverick” y “Twisters”) interpreta a Ben Richards, un hombre desesperado que ingresa al juego letal para salvar a su hija enferma.

Francis Lawrence, director de las secuelas y precuelas de “Los juegos del hambre”, llevó la historia de “Camina o muere” al cine. Durante la preproducción, y con la aprobación del autor, modificó la velocidad de la marcha de los muchachos y cambió el final del libro. King comenzó “The Long Walk” cuando estaba en la escuela secundaria, en plena escalada de la guerra de Vietnam.

Los jóvenes están desesperados por participar en una caminata de más de 500 km donde cada uno recibe hasta tres advertencias si reduce la velocidad o se detiene; la cuarta implica un disparo en la cabeza. Aunque cuenta con un elenco numeroso, la trama se centra principalmente en dos personajes: Ray (interpretado por Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman) y Peter McVries (David Jonsson, de “Alien: Romulus”).

Al final, Stephen King no solo cede sus historias al mundo audiovisual: acompaña cada adaptación con la mirada de quien conoce íntimamente a sus criaturas. Como él mismo confesó, se trata de un duelo silencioso entre la pluma y la pantalla. Mientras sus libros sigan llegando a manos de cineastas y lectores por igual, esa batalla creativa promete mantenernos atrapados, generación tras generación.