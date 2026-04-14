Un ganador del Oscar llega a Broadway con un productor argentino

El debut de Adrien Brody en Broadway no es solo un acontecimiento teatral: es un síntoma de época. En un momento en que la industria del espectáculo oscila entre el algoritmo, las franquicias y la saturación de contenidos, la llegada del dos veces ganador del Oscar al escenario neoyorquino con The Fear of 13 marca un regreso a una forma más cruda, más incómoda y, sobre todo, más humana del arte.

La obra —que estrena oficialmente el 15 de abril en el James Earl Jones Theatre— tiene todos los elementos para convertirse en uno de los hitos de la temporada. Dirigida por el ganador del Tony David Cromer y basada en el documental de David Sington, la pieza escrita por Lindsey Ferrentino se sumerge en la historia real de Nick Yarris, un hombre condenado a muerte injustamente que pasó 22 años en el corredor antes de ser exonerado por pruebas de ADN. Pero lo que distingue a esta producción no es solo su tema, sino su forma: un minimalismo escénico que obliga al espectador a mirar de frente lo que muchas veces prefiere ignorar.

En ese registro, Brody parece encontrar su territorio natural. No es casual. Desde El pianista hasta El brutalista, su carrera estuvo atravesada por personajes que sobreviven al trauma, que procesan lo insoportable a través del arte o la introspección. Aquí, en su debut en Broadway, ese recorrido encuentra una síntesis potente: un actor que no busca el lucimiento, sino la verdad.

Su vínculo con la historia no es meramente interpretativo. De joven, acompañó a su madre —la fotógrafa Sylvia Plachy— a una prisión de máxima seguridad. Ese contacto temprano con la vida carcelaria dejó una huella que reaparece en esta obra. Brody no actúa desde la distancia: actúa desde la memoria emocional. Esa es, quizás, la clave de una interpretación que ya fue destacada por la crítica como “conmovedora”.

Pero si el debut de Brody concentra los reflectores, hay otro nombre que explica el movimiento de fondo: Diego Kolankowsky. Su presencia como productor no es anecdótica. Es la confirmación de una tendencia que se viene consolidando en Broadway en los últimos años: la internacionalización de su ecosistema creativo y financiero.

Kolankowsky no llega como outsider. Viene de consagrarse en los Premios Tony con Maybe Happy Ending y Sunset Boulevard, y con esta nueva producción reafirma su capacidad para detectar proyectos con potencial global. En un circuito donde el riesgo es cada vez más calculado, su apuesta por una obra incómoda, sin concesiones comerciales evidentes, habla de un productor que entiende el teatro como algo más que entretenimiento: como intervención cultural.

Ese dato no es menor. Broadway, históricamente, fue un espacio de tensión entre arte y negocio. En los últimos años, esa balanza se inclinó peligrosamente hacia lo segundo, con producciones cada vez más dependientes de figuras mediáticas o marcas reconocibles. The Fear of 13 rompe, en parte, con esa lógica. Sí, tiene una estrella de Hollywood —Brody— y una actriz de peso como Tessa Thompson. Pero no construye alrededor de ellas un espectáculo complaciente, sino un dispositivo incómodo.

Ahí es donde la obra conecta con el presente. En un mundo atravesado por debates sobre justicia, verdad y percepción —desde los sistemas judiciales hasta las narrativas mediáticas—, la historia de Yarris funciona como un espejo perturbador. No ofrece respuestas fáciles. Plantea preguntas. Y en esa incomodidad radica su potencia.

El teatro, en su mejor versión, siempre operó en ese registro: no como evasión, sino como confrontación. Brody lo entiende con claridad. En sus propias palabras, el arte es una forma de procesar aquello que no se puede comprender del todo, de dar sentido a lo que desborda. En tiempos de saturación informativa, esa capacidad de detenerse, de mirar, de incomodarse, se vuelve casi subversiva.

La presencia de Kolankowsky en ese proyecto agrega otra capa de lectura. No se trata solo de un productor argentino en Broadway. Se trata de un actor cultural que opera en la intersección entre mercados, lenguajes y sensibilidades. Su recorrido reciente sugiere una estrategia clara: construir puentes entre el teatro comercial y el teatro de ideas, entre el espectáculo y la reflexión.

Incluso la incorporación de figuras como Kim Kardashian al equipo de producción —en un movimiento que podría leerse como puramente mediático— refuerza esa lógica híbrida. Broadway ya no es un espacio cerrado. Es una plataforma global donde conviven capitales, narrativas y públicos diversos.

En ese contexto, The Fear of 13 aparece como algo más que un estreno. Es una señal. La de un teatro que, pese a las transformaciones de la industria, sigue siendo capaz de producir experiencias intensas, incómodas y necesarias. Y la de un sistema —el de Broadway— que empieza a reconfigurarse bajo nuevas coordenadas, donde figuras como Kolankowsky juegan un rol cada vez más central.

El debut de Brody, entonces, no es solo el desembarco de una estrella en el escenario. Es el encuentro entre un actor en busca de sentido, un productor que entiende el pulso del momento y una obra que se anima a incomodar. En tiempos de consumo rápido y certezas frágiles, ese tipo de experiencias no abundan. Y tal vez por eso mismo resultan indispensables.

por R.N.