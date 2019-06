Dos economistas de consulta del Gobierno y el FMI vaticinan el futuro del acuerdo

Por Alejandro Rebossio

Daniel Artana y Miguel Kiguel son dos de los economistas que han participado de reuniones de consultas con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. Anticipan lo que puede sobrevenir.

“De acá a los vencimientos con el Fondo de 2022 faltan tres años. A mí me preocuparían los títulos públicos que vencen en 2020: son 20.000 millones de dólares más 9.000 millones de letras de corto plazo e intereses con el FMI”, advierte Artana, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Kiguel, de la consultora Econviews, no lo ve tan dramático: “Lo que te vence en 2020 son 4.000 millones de dólares, porque los demás son pagos con organismos multilaterales, letras, intereses, vencimientos en pesos. Y además tenés que pagar 9.000 millones de intereses“.

Artana admite que se puede renegociar la meta fiscal del año próximo, que para 2020 está fijada en un superávit primario (antes del pago de la deuda) del 1% del PBI, frente al objetivo de déficit cero de 2019. “Lo que no está disponible es más plata del FMI o que los países desarrollados te permitan la fiesta populista”, agrega el economista de FIEL, para quien resultaría apresurado renegociar en 2020 los pagos que habrá que honrarle al FMI dos años después. Esa refinanciación implicaría un acuerdo de facilidades extendidas que obligaría a la Argentina a emprender las reformas previsional y laboral. “Hay que hacerlas igual”, aconseja el ex secretario de Hacienda del gobierno de Fernando de la Rúa.

Kiguel opina que, “aunque los vencimientos con el Fondo no son mañana, hay que sentarse a renegociar porque no es posible pagarle más de 40.000 millones de dólares en 2022 y 2023“. De todos modos, reconoce que no se trata de una necesidad urgente.

“El tema del 11 de diciembre es la política monetaria y la fiscal, el crecimiento cero de la base monetaria, el tipo de cambio”, considera el analista de Econviews. “Las dificultades son si habrá acceso a los mercados, si podés tener una política fiscal un poco más laxa, si quizás el FMI te puede prestar un poco más, aunque el crédito ya es enorme”, continúa el ex subsecretario de Financiamiento del gobierno de Carlos Menem.

“Si gana (Mauricio) Macri, se va a encaminar más rápido la negociación con el Fondo”, especula Kiguel. “Si gana Alberto Fernández, vas a tener presión cambiaria, no habrá financiamiento, va a ser un comienzo movido“, alerta.