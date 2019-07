Celebrities: quiénes son las seis jóvenes más millonarias de Hollywood

Por Mariana Haramburu

Son exitosas y poderosas. Sexies y fashionistas. Tienen millones de seguidores y sus estilos son imitados en el mundo entero. Como si esto fuera poco, además son ultra ricas. Tienen menos de 35 años y ya ocupan los primeros puestos de rankings como el de Forbes. Lo más interesante, es que toda su fortuna se la deben a su talento para actuar, cantar y hacer buenos negocios. Esta es la lista de las seis mujeres más jóvenes y mejor pagadas de Hollywood.

Divas. En el sexto lugar está Scarlett Johansson quien, gracias a su papel de “Black Widow” (viuda negra) dentro del universo Marvel y sus Avengers, se convirtió en la actriz mejor paga del año 2018, con una facturación de 40.5 millones de dólares, cuatro veces más de lo que había ganado durante el período 2016-2017. Su fortuna se estima entre los 100 y 150 millones de dólares. Johansson es la única actriz de cine que ocupa un lugar dentro de las 100 celebridades que más dinero hicieron en el último año y todo eso antes de llegar a los 35 años.

Lady Gaga facturó 50 millones de dólares en el transcurso del año pasado y por eso ocupa el quinto lugar en el ranking. Gracias a sus cinco discos de estudio, sus seis giras mundiales y sus trabajos como actriz, ha acumulado un patrimonio valuado en 300 millones a sus 33 años de edad. Antes del estreno de la película “A Star is Born”, por la cual obtuvo dos nominaciones al Oscar como mejor actriz y mejor canción original (galardón que se llevó a su casa), la fortuna de la cantante estaba valuada en 275 millones, pero con el éxito de la película, esa cantidad aumentó. Además, durante el 2019 la artista brindó una serie de shows en Las Vegas que se extenderán hasta noviembre y probablemente lleven su patrimonio a la cima del ranking.

Con una fortuna de 369 millones de dólares y 29 años, Taylor Swift ocupa el cuarto lugar de este ranking de las mujeres más jóvenes y ricas de la industria del entretenimiento. Durante el 2018, Swift facturó 80 millones de dólares, pero no es la primera vez que la joven Taylor se destaca en la lista. La cantante de música country tuvo su primer álbum número uno en 2008, con tan solo 18 años, y su primer ingreso a la lista de Forbes fue en 2016, cuando con 26 años alcanzó una fortuna de 250 millones de dólares. Taylor, además, con 118 millones de seguidores, también ingresa al top 10 de las celebridades más seguidas en Instagram a nivel mundial.

Podio. Si bien en 2018 Katy Perry se ubicó primera en la lista de las mujeres de la música mejor pagadas gracias a los 83 millones de dólares facturados durante el año pasado, recientemente fue desplazada de su trono por Rihanna. Las ganancias del 2018 mucho tuvieron que ver con su participación como jurado en American Idol, que se estima que le representó a ella entre 20 y 25 millones. Aunque también realizó una gira llamada “Witness: The Tour”, que le valió 1 millón de dólares la noche de show. De todos modos, su mejor año fue el 2015, en el cual facturó una cifra prácticamente récord: 135 millones en sólo un año.

La mujer más rica del mundo de la música es Rihanna que con tan sólo con 31 años, posee una fortuna de 600 millones de dólares, superando incluso a colegas como Beyoncé y Madonna. La morocha originaria de la isla de Barbados saltó a la fama mundial a los 21 años con el lanzamiento del disco “Good girl gone bad”, pero no sólo se concentró en la música, también lanzó su exitosa marca de maquillaje “Fenty Beauty”. La línea fue un suceso gracias a la fama de Rihanna, generando unos ingresos estimados en 570 millones de dólares el año pasado después de sólo 15 meses de actividad.

Además es dueña de “Savage X Fenty”, la línea de lencería que también se dedica a zapatos, joyas y accesorios. “El dinero es algo que surgió en el camino, lo importante es que estoy trabajando en lo que me apasiona”, dijo en una entrevista a The New York Times.

La número uno del ranking es toda una revelación. Con tan solo 21 años, Kylie Jenner se convirtió en la persona más joven en alcanzar una fortuna de mil millones de dólares, desplazando a Mark Zuckerberg, el anterior dueño de ese título, que lo había logrado a los 23. Kylie es la más joven del clan Kardashian, pero ninguna de sus mediáticas hermanas tuvo la habilidad de administrar los bienes como ella. Es hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner (la mujer trans que hasta el 2015 era conocido como Bruce Jenner), y durante toda su vida se mostró en cámara gracias al reality “Keeping Up With The Kardashians”, pero Kylie llegó a la cima del ranking gracias a su compañía de maquillaje Kylie Cosmetics, donde debutó como propietaria en 2015.

En tres años la firma, de la que es dueña única, ya registraba una facturación de 360 millones y Kylie se convertía así en una exitosa empresaria. Ella supo potenciar el alcance que tenía con sus redes sociales para llegar a un público masivo. “Es el poder de las redes sociales. Ya tenía muchos seguidores antes de que fuera capaz de empezar nada -declaró Kylie-. Hice lo que habitualmente hago y funcionó”. Pero también implicó una inversión de su parte. Hoy por hoy la firma de cosméticos está valuada en 900 millones de dólares.

Estas seis mujeres de la industria del entretenimiento son la prueba de que algunas sí pueden tenerlo todo. De todos modos, la cultura machista sigue arraigada en Hollywood y la brecha se hace notar entre ellos y ellas: de un listado de 100 celebridades mejor pagadas a lo largo del 2018 (que incluye a actores, músicos, atletas, comediantes y personalidades) sólo 14 son mujeres.