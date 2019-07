Letras con bouquet

Por Alva Sueiras

El universo del vino está rodea­do de un halo de erudición que, en no pocas oportunidades, aleja a un consumidor empequeñecido por tecnicismos que no ayudan a com­prender la magia de un proceso que nace en el viñedo y termina en la copa. Si bien es cierto que el univer­so del vino es complejo por amplio, diverso y atávico, también es cierto que hay formas amables de acercar las virtudes que atañen a este noble producto, tan íntimamente ligado a la historia del hombre y sus costum­bres alimentarias.

Por suerte para el común de los mortales, el contexto gastronómico global viene experimentando un pro­ceso de descompresión que apuesta por formas más amigables y disten­didas. En ese camino, muchos han reconocido el poderoso potencial de las historias auténticas que subyacen tras cada producto y tras cada bote­lla, y han apostado por la experien­cia como herramienta de conquista contemporánea. Esa realidad no es ajena al ecosistema de los enófilos e intérpretes del vino -o “sommeliers”-, que han entendido la importancia de acortar distancias a fin de permear el consumo y la comprensión del producto en los distintos escenarios sociales.

Para fortuna del vinómano aficio­nado, algunos actores versados en asuntos vitivinícolas, no sólo tienen capacidad de comunicación, también ganas de comunicar y una pluma ágil y agraciada, capaz de generar interesantes, útiles e ilustrativos va­demécums, dignos de formar parte de la biblioteca del dios Baco y sus discípulos asociados. NOTICIAS ha llevado a cabo una selección de libros que recomienda a los amantes del insigne líquido milenario.

Experto en vino en 24 horas. La británica Jancis Robinson es la perio­dista y crítica de vinos más respetada del planeta. Robinson es consejera de vinos para la cava de la reina de Inglaterra, ha publicado varios libros y desde 1989 tiene una columna se­manal en el Finantial Times. Fue la primera mujer de la historia ajena al universo del vino, que se tituló como Master of Wine, el título más impor­tante, difícil de obtener y deseado entre los eruditos del vino, que tan sólo ostentan 384 personas en todo el mundo.

La autora, en un tono asequible, ofrece con total generosidad las claves para entender el vino en su diversi­dad, desvelando esos “tips” indispen­sables para que el consumidor pueda desenvolverse con cierta solvencia a la hora de elegir, conservar, abrir y degustar un vino. A través de la lectu­ra descubrimos aspectos sumamente interesantes, como que es el olfato el que juega el papel más importan­te a la hora de saborear un vino en boca, que hay que evitar elegir bote­llas que estén expuestas a la luz en los supermercados o vinaterías y que las botellas que llevan corcho natu­ral deben estar tumbadas para que este se mantenga húmedo evitando la oxidación del vino. También nos ilustra sobre los vinos sobrevalora­dos, como los Grands Crus de Bor­goña cosechados en algunos de los viñedos más famosos, y nos invita a deshacernos de prejuicios sobre los vinos con tapón de rosca.

¿Qué vino con este pato? Ferran Centelles es considerado uno de los mejores “sommeliers” de España. Se inició profesionalmente en el mítico restaurante el Bulli, del laureado chef Ferrán Adriá. Hoy es el especialista en vinos en España para Jancis Robinson, colaborador de elBullifounda­tion y co-fundador de Outlook Wine y wineissocial.com. Ostenta el premio Ruinart (2006) como mejor Somme­lier de España, el Premio Nacional de Gastronomía 2011 y el Premio al Profesional del Año 2013 por la Aso­ciación Catalana de Gastronomía.

Este libro es una joya para vinóma­nos, gastrónomos y “sommeliers”. El autor, con el objetivo inicial de reali­zar un documental, visitó a algunos de los expertos más importantes del mapamundi a fin de conocer en pri­mera persona sus teorías acerca del maridaje. Las notas resultantes su­madas al conocimiento profundo en la temática, la permanente investi­gación sobre el tema y su experien­cia vital en torno a la armonía entre vino y comida, dan por resultado este delicioso volumen al que no le falta humor, humildad ni entretenidos aportes cinéfilos.

La vuelta al mundo en 80 copas. Fernanda Orellano es una abogada bahiense radicada en Buenos Aires que un buen día decidió hacer a un lado su título en leyes para dedicarse de lleno al mundo del vino. Se formó en la Escuela Argentina de Somme­liers, donde fue docente y directora académica. Actualmente y desde 2007, ostenta el cargo de directora ejecutiva.

“La vuelta al mundo en 80 copas” es el segundo de los tres libros publicados hasta la fecha por la autora. En él recorre -con un lenguaje cerca­no, ameno, casual y divertido-, una relevante selección de algunos de los vinos más emblemáticos del mundo. La impronta desenfadada de la autora incorpora ficciones anecdóticas para enriquecer la comprensión sobre el carácter particular de cada región, cada uva y cada vino. El volumen, dividido en diez capítulos, es perfec­to para un acercamiento amigable al universo vitivinícola e incluye una in­teresante propuesta de maridaje con apetecibles sugerencias para cada uno de los vinos elegidos.

La carta de vinos, por favor. El buen gusto de la editorial Cinco Tintas se traduce permanentemente en libros bellos. Este atlas vitivinícola no es la excepción. Si tu esposa, tu hermano o tu amigo es un “freaky” del vino, no lo dudes, este es el regalo perfecto. El libro recoge la preciosa colección de guías y carteles creados por Adrien Grant Smith Bianchi -a los mapas- y Jules Gaubert-Turpin -a la pluma-. Juntos han cartogra­fiado 92 regiones vitivinícolas y han publicado cuatro guías traducidas a cuatro idiomas.

Si bien a efectos de la profundidad en los contenidos y precisión en al­gunos detalles, no se considera una guía técnico-profesional, su formato afable, atractivo y esquemático ofre­ce una estupenda aproximación al mundo del vino a través de la historia y las regiones vitivinícolas del mun­do. Además incorpora un sintético análisis comparativo de extensión de cultivo por regiones y un útil “mapa” de aromas vinculados a las distintas variedades de uva.

El vino. Bianca Bosker es una re­conocida periodista norteamericana. Ha escrito sobre gastronomía, vinos, arquitectura y tecnología para The New Yorker, The New York Times, The Wall Street Journal, Food & Wine y The Guardian, entre otras reputadas publicaciones. Fundó la sección de tecnología del Huffington´s Post y ha recibido importantes premios perio­dísticos y literarios.

Este best se­ller de The New York Times ha sido conside­rado como el “Kitchen Confi­dential” del vino (Kitchen Confi­dential fue un exitoso libro publicado en el año 2000 por el chef Anthony Bourdain). La autora se sumerge con maestría y determinación en la subcultura de sommeliers, enólogos y vinómanos, mostrando con precisión, solvencia y mucha chispa, la realidad obsesi­va de quienes trabajando en torno al vino, se preparan para la prueba más difícil, costosa y compleja de los exámenes del mundo vitivinícola: el Master of Wine. El único reparo que encontrará el lector rioplatense es la traducción, hecha en México para un público centroamericano.

Pasión por el vino. El enólogo, es­critor e investigador Joan C. Martín Martínez es autor de Supervinos, la guía de referencia que se publica anualmente desde 2009. Es el crea­dor y director de la escuela de vinos Aula Vinícola y su blog <abstractavinicolawordpress.com> es uno de los principales recursos del universo del vino en España. Ha publicado más de 3.000 artículos de divulgación, tanto en prensa nacional como de su Valencia natal, y ha obtenido presti­giosos premios por su labor literaria y periodística.

“Pasión por el vino” sumerge al lec­tor en la erudición del autor, haciendo parada y fonda no sólo en los grandes vinos del mundo, también en otros menos reconocidos en la actualidad que tuvieron su lugar en la historia, como los tarragona, los canary y los gascuña. La lectura de este exquisito volumen pasea vívidamente por los viñedos, profundizando en el cómo de la elaboración y quien está tras cada uno de esos vinos señalados.

Desde distintos ángulos y a nive­les disímiles, estos libros poseen la facultad de alimentar la fascinación del lector por el firmamento viníco­la. Ya lo decía Hernest Hemingway al afirmar en “Muerte en la tarde” que “el vino es una de las cosas más civilizadas del mundo y uno de los productos de la naturaleza que han sido elevados a un nivel mayor de perfección”.