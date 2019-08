Los superheroes imperfectos invaden la tele

Por Mariano Ojeda

"The Boys" es el estreno del fin de semana en Amazon Prime".

Desde la firma de contrato entre Netflix y Marvel; desde la expansión del Marvel Cinematic Universe con varios récords de taquilla; y desde la llegada de “Arrow” a la tv (en vistas de estrenar su octava temporada por Warner Channel), lo superhéroes se comieron un lugar central en el menú de los contenidos que se ven -no sólo en el cine- también en casa. Acompañado del fenómeno del streaming, hoy las series de super son un género en sí mismas. Todos los años aportan entre de 5 y 8 títulos, sumados a las nuevas temporadas, lo que por momentos agota y obliga a una renovación inteligente que se corre de los cánones.

Como respuesta, este año los tres grandes del streaming (Netflix, HBO y Amazon Prime) lanzaron sus apuestas pero con una mirada alternativa: superhéroes menos perfectos y conflictos personales. El que dio el puntapié inicial fue Netflix con su adaptación de “The Umbrella Academy”, ficción que se lanzó en febrero y en un mes fue vista por 45 millones de suscriptores, casi el 30% del total de abonados que posee Netflix.

Con este buen indicio, Amazon Prime y HBO avanzaron con sus ficciones de superhéroes menos convencionales y más críticas a la figura del superhombre que lucha contra el mal.

El viernes 26 de julio, Prime Video estrenó “The Boys”, ficción que navega el lado más oscuro de estos grupos y su idealización, y HBO pondrá en pantalla en breve “Watchmen“, adaptación televisiva del cómic de Alan Moore que llegó al cine de la mano de Zack Snyder en el 2009. La misma será una continuidad e inspiración en ese mundo oscuro, donde los superhéroes deben ser controlados y regulados por el gobierno.

(Te puede interesar: Llega una nueva heroína: capitana y militante)

Por otro lado, las plataformas debutantes como DC Universe y Disney + adelantaron fechas de estreno de sus próximas producciones.

New Kids on the Block. “The Boys” es la nueva producción de Sony Pictures Television para Amazon Prime (exitosa con series que se salen de los cánones como “American Gods” y “Good Omens”, sobre dioses humanizados). Está basada en los cómics del escritor de culto Garth Ennis (“Preacher”) y el artista Darrick Robertson. La historia sigue a dos inocentes y recientemente incorporados a sus respectivos lugares: Hughie Campbell (Jack Quaid) y Annie January (Erin Moriarty), quienes se sienten atraídos por el mundo sórdido de los super en lados opuestos.

Annie, conocida como Starlight, es el miembro más nuevo del equipo ultra afamado conocido como Los Siete, y Hughie, como parte del grupo que le da el título a la serie, organización dedicada a mantener a los super bajo control. Violencia, sexo y caos general para una historia que no pasará desapercibida.

Antes del estreno, NOTICIAS conversó con sus protagonistas. “Mi personaje no se anda con chiquitas. Es rudo, es peligroso, tiene una larga historia con los superhéroes y no tolera lo que para él son las injusticias”, pinta Karl Urban a su alter ego: Billy Butcher. “El apoyo de salir por una plataforma como esta es increíble. La gente comenzará a ver la serie sabiendo que volveremos para una segunda temporada”, se entusiasma el actor que fue parte de la saga “El Señor de los Anillos” y “Star Trek”.

(Te puede interesar: Eleven vs Godzilla: la actriz de Stranger Things y otro monstruo en su carrera)

“Conocía la idea general de los cómics, pero no los leí. Me pareció mejor idea sentarme a conversar con Erick (Kripke, showrunner de la serie) para que él me explicara el personaje”, se suma Elisabeth Shue (“El Santo”, “Adiós a las Vegas”), en conversación telefónica con NOTICIAS. La actriz interpretará a Madelyn Stillwell, la vicepresidenta de Gestión de Héroes de Vought, mujer con una gran personalidad pública, exitosa y dura negociando imposibles. “Es una de las dos experiencias en mi carrera donde las expectativas y el resultado del producto se encontraron en el lugar indicado. Es un buen momento para la ficción televisiva y apostamos a ello”, revela la actriz que filma por estos días “Greyhound” junto a Tom Hanks.

Otra liga. Con el buen antecedente de “The Umbrella Academy”, adaptación de la novela gráfica lanzada en el año 2007 por la editorial Dark Horse, el subgénero comenzó a revitalizarse y se convirtió en el primer fenómeno viral del año. Ya con el estreno de “The Boys” esta semana, para octubre queda el plato fuerte de este subgénero: “Watchmen” de la mano de HBO. HBO lanzó el primer tráiler oficial durante la Comic-Con de San Diego hace unos días y con la presencia de su creador, Damon Lindelof (“Lost”). La serie promete expandir el universo de la novela gráfica de 1986 creada por Alan Moore y Dave Gibbons, pero sin alterar su esencia: una sociedad al borde del colapso en la que los superhéroes están retirados y son el centro de una conspiración.

El elenco está compuesto por Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson y muchos más. Nombres de élite para una serie más que esperada por los fans del cómic y la película (que dirigió Zack Snyder, catapultado luego a referente del género).

(Te puede interesar: Qué tendrá “La Casa de Papel 3”: más rápidos y más furiosos)

Lo que vendrá. La alianza de Marvel-Netflix está a punto de vencer. En el pasado quedaron “Daredevil” y “Jessica Jones”, ambas de tres temporadas, y “Luke Cage” y “Iron Fist” con dos cada una. Los cuatro héroes juntos formaron la ficción “The Defenders”, casi ignorada por la crítica y de poca repercusión.

Pero no es una historia de fracasos: el motivo real del divorcio de Marvel y Netflix reside es el próximo lanzamiento de Disney +, la plataforma de contenidos exclusivos de Disney que sale a fin de año y que llegará a la Argentina en el 2021. En su debut lanzarán más de 25 series originales de todas sus franquicias y Marvel sumará cuatro: “Falcon and The Winter Soldier”, “Loki”, “WandaVision” y “Hawkeye”.

Fuera del paraguas de la plataforma de Disney, Marvel tiene otras historias que sobreviven: “Cloak and Dagger”, producida por el canal estadounidense Freeform y que en Argentina se ve por Canal Sony. La ficción sigue a dos jóvenes con poderes en la ciudad de Nueva Orleans y va apuntada a un público más adolescente que sigue la historia de dos jóvenes entre la amistad y el amor.

En la misma clave, también por Canal Sony, se encuentra “The Runaways”, un grupo de superhéroes adolescentes que buscarán enfrentar a sus padres, los verdaderos villanos de la historia. La tercera es “Agentes de SHIELD”, que en Argentina se puede ver también por Canal Sony y Netflix. Es la única que se desprende directamente del universo ampliado de películas y que terminará en la séptima temporada.