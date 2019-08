Para Carrió, los macristas porteños abandonaron a los del interior

Por Carlos Claá

Elisa Carrió hizo un análisis de la dura derrota de Juntos por el Cambio en las PASO del domingo 11. La diputada fue una de las últimas convencionales constituyentes en llegar al homenaje que le hicieron en Santa Fe al cumplirse los 25 años de la reforma constitucional de 1994.

En su autocrítica, Carrió indicó que “hubo abandono de Cambiemos Buenos Aires con Cambiemos del resto del país”. Y luego explicó: “Lo del abandono lo digo porque yo recorrí 10 mil kilómetros y no estaban ni los diputados nacionales. Eso no se hace”.

En una fuerte crítica a los jefes de la campaña amarilla que provocó una abultada derrota en manos de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que nadie vio venir, “Lilita” sostuvo que, incluso, “a Cambiemos le fallaron los fiscales”.

Sobre las generales del 27 de octubre, la diputada indicó que va a aceptar la derrota, si así lo determina el voto popular: “Si gana el Frente de Todos no sólo voy a aceptar el resultado sino que tengo todo preparado, porque viene la venganza. (Agustín) Rossi y compañía, que también es corrupto el hermano de Rossi, están preparando sacarme del Parlamento. No van a poder. Voy a renunciar antes y me voy a sentar en Dolores para que me metan presa”, dijo y luego, risueña, agregó: “Se imaginan el lío de la cárcel. Sería una experiencia que no tuve. Tuve experiencias con hombres, con hijos, con la vida, tuve todo. Lo único que me falta es la experiencia de una celda con una cama. Eso sí, voy a sacar una ley del aire acondicionado, nada más”.

Carrió fue una de las convencionales constituyentes más requeridas, por la prensa y por el grupo de vecinos que se había acercado al Museo de la Constitución, en las afueras de Santa Fe. La diputada pidió que se corriera la seguridad para sacarse fotos con la gente. Hubo risas, selfies varias y hasta le pusieron un loro en el hombro.

Luego volvió a analizar los motivos de la derrota en las primarias: “Perdimos porque no se recorrió el país, yo lo recorrí sola. Me parece bárbaro (lo que pasó) porque un buen susto calma la soberbia”.