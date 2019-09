“Poesía reunida”, de Adélia Prado: con el cuerpo en el mundo

Por Elvio E. Gandolfo

Para ser su “poesía reunida”, elegida por José Ioskyn entre la que escribió la autora (nacida en Minas Gerais en 1935) entre 1976 y 2013, el libro parece pequeño. Son ciento cincuenta páginas. Pero la lectura compensa ampliamente el temor a la escasez. De origen humilde, hija de un padre obrero ferroviario y una madre ama de casa, su originalidad y potencia son excepcionales.

El rasgo principal es la naturalidad con que habla del amor, encarnándolo en los deseos y el erotismo de un cuerpo de mujer. Ese plano se mezcla a menudo con la figura del padre y con un misticismo, o impulso religioso, también expresado con sencillez. Ya en 1976 decía: “Cuando nací un ángel esbelto,/ de esos que tocan la trompeta, anunció:/ va a ser abanderada”. Y explicaba: “Cargo muy pesado para una mujer,/ esta especie todavía avergonzada”. Pero se sentía con una superioridad: “Ser fallido en la vida es maldición para el hombre./ La mujer es desdoblable. Yo soy”.

Escapa de la complejidad agregada: “Quiero un amor sencillo/ amor sencillo no mira uno al otro./ Una vez encontrado es igual a la fe,/ no teologa más./ (…) Todo lo que no dice lo hace”. Las metáforas son palpables, llegan con fuerza: cuando llora siente que el corazón le queda “ablandado como un higo en almíbar”. Se interroga y se contesta: “¡Oh! ¿Por tan poco me incendiaba?/ ¿Estoy hecha de paja,/ mujer que los griegos despreciarían?/ Soy de barro y hueca./Soy barroca”.

Cuando pasan los años, y los libros siguen, la voz se vuelve más compleja y cauta, los poemas se alargan. El pie a tierra está siempre cerca: “Un nombre para mí sería LA BOCA/ o LA ZARZA ARDIENTE Y LA MUJER CONFUSA/ o mejor todavía LA BOBA GRAVE./ ¡Me gustan tanto los porotos con arroz!”.

Todo es rodeado, permeado por la vida cotidiana, familiar: “Tengo los mismos deseos de treinta años atrás,/ inmutables como los mosquitos en la cocina soleada,/ mi madre haciendo café/ y mi padre sentado, esperando”. La llena de energía incluso la idea del espacio urbano sin gente: “Querría una ciudad abandonada/ para encontrar cosas en las casas, objetos de hierro,/ un cuadro interesantísimo en la pared,/ olvidado en la prisa”.

De 2013 se incluye un solo poema, muy breve: “Para el minuto de goce que llamamos Dios, hacer silencio todavía es ruido”. Ella, en Brasil, escribió y escribió.

“Poesía reunida”, de Adélia Prado. Griselda García editora, 167 págs. $ 550.