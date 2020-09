Coronavirus: carta abierta de profesionales médicos de la UBA

“Hoy, transitamos en la Argentina, el momento más difícil de la pandemia por SARS-CoV2, medido tanto en función de nuevos contagios como también por el creciente número de personas que fallecen a diario. De no implementarse medidas adicionales, está situación continuará agravándose día a día”. Así comienza una carta dada a conocer esta tarde desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, UBA, luego de que en el día de ayer la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) hiciera pública una solicitada dirigida a la ciudadanía, en la que relata la extrema situación en la que se encuentran los profesionales de la salud intensivistas en este momento de la pandemia.

Distanciamiento social: poco cumplimiento

“El distanciamiento social continúa representando la medida fundamental en la lucha contra la pandemia”, puntualiza el documento, firmado por referentes de diversas especialidades. Y enfatiza: “Observamos con gran preocupación un relajamiento en el cumplimiento de las normas de distanciamiento, que no respeta límites geográficos ni circunscripciones políticas. Hacemos al respecto un enérgico llamado que comprende tanto a los gobiernos como a cada uno de los ciudadanos”. Para resumir: “Hablamos de miles y miles de muertes que pueden ser evitadas”.

Más testeos y rastreos

Los expertos apuntan a la necesidad de poner más energías y recursos en la estrategia de detectar enfermos, rastrear contactos estrechos de los mismos y aislarlos, en una modalidad conocida como “contact-test-trace-isolation”, recomendada por expertos de todo el mundo.

Así, el documento puntualiza: “Se debe poner en funcionamiento, con mayor rapidez, dispositivos de búsqueda de personas infectadas con y sin síntomas, (pero que igual contagian) y contactos estrechos. A tal fin, debe ampliarse drásticamente nuestra capacidad diagnóstica, implementando una lógica más agresiva y activa”.

Con una mirada en retrospectiva, el documento deja en claro: “Lo que hemos hecho hasta el presente en este terreno, es claramente insuficiente. Si bien hasta el día de hoy, la mortalidad es más baja que en muchos países, nuestra cantidad de infectados y fallecidos sigue en aumento”.

Personal médico en tensión

En consonancia con lo ya descripto en la solicitada publicada por la SATI, el documento de especialistas de la Universidad de Buenos Aires describe la delicada situación en la que están trabajando los trabajadores de la salud en estos momentos: “Estamos agotados de trabajar en este contexto y en estas condiciones laborales. La pandemia nos afecta a todos, el temor a enfermar y a morir está presente en la sociedad, y el cansancio por la distancia y el encierro es cada vez mayor. Los médicos, enfermeros, kinesiólogos, y demás trabajadores de salud, estamos, además, estresados y exhaustos, de trabajar en forma continua y sin descanso, desde hace 160 días, en un sistema que no nos reconoce, que no nos cuida, ni nos da los elementos de protección necesarios para nuestro trabajo. Nosotros también nos enfermamos, nos morimos. A nadie debiera faltarle el trabajo, pero lo que es seguro, nadie debería perder su vida por trabajar, y esto nos está sucediendo”.

Falta de responsabilidad comunitaria

Finalmente, se hace un diagnóstico de situación. “Nos preocupa mucho el aumento de circulación comunitaria, la falta o el mal uso de barbijos y máscaras, el que no se respeten las medidas de distanciamiento, las reuniones sociales sin cuidados, porque esto lleva directamente a un aumento de contagios, discapacidades y muertes”. Y un llamamiento generalizado: “Es necesario aumentar nuestra conciencia de riesgo, como individuos y como sociedad. Todos queremos creer que lo peor ya pasó, pero no es así, y no pasará como en los cuentos o en los sueños, que las cosas sucedan por solo desearlas”.

