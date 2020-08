Vacunas vencidas: hallan 4 millones de dosis de entre los años 2015 y 2019

Otra vez vacunas vencidas que tienen que ser descartadas. En esta ocasión se trata de 4 millones de dosis vencidas entre los años 2015 y 2019, que se encuentran en un frigorífico ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Son dosis de Prevenar 13, para prevenir la bacteria del neumococo; Sabin oral, contra la poliomielitis; vacunas contra el cólera y vacunas triple bacteriana (DTP-A), que se aplica para prevenir el contagio de difteria, tétanos y tos convulsa.

El valor de las dosis, en su conjunto y a valores de la época en las que fueron adquiridas ronda los 1.400 millones de pesos y el almacenamiento durante cuatro años costó más de 14 millones de pesos. El descarte de las mismas tampoco es gratuito: demandará un gasto que supera los 4 millones de pesos.

Antecedentes de vacunas no usadas

No es la primera vez que se hallan vacunas inutilizables en lo que va del año. En enero, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniel Gollán, halló en un galpón de Melchor Romero un total de 162.000 dosis de vacunas que ya habían vencido en diciembre del 2019, correspondientes a la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Además de no haberse utilizado antes de su fecha de caducidad, no se había mantenido la cadena de frío de las sustancias.

González García describió en su momento que se trataba de vacunas contra la poliomelitis, doble viral (para prevenir la difteria y el tétanos), la triple viral (actúa sobre el sarampión, las paperas y la rubéola) y contra la hepatitis A y B.

El ministro de salud de la Nación, Ginés González García, liberó además 12.400.000 dosis de vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Inmunizaciones que estaban retenidas en la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza, también en enero pasado.

por NR