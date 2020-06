Endurecer y ablandar el distanciamiento social, una constante en los países

Hong Kong tiene más de 7 millones de personas y aún así registró solamente 4 muertes identificadas como causadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Ni siquiera tuvo una cuarentena total, aunque sí cerró escuelas. Nunca cerró por completo la frontera terrestre con China, los hospitales sufrieron escasez de equipos de protección personal. Hubo carencia de suministros esenciales. En febrero, Bloomberg publicó un artículo de opinión que comparaba a Hong Kong con un "estado fallido". Y aún así, la cantidad de personas confirmadas como enfermas de Covid-19 fueron relativamente pocas. Todo parecía bajo control sin aislamientos sociales obligatorios totales ni extendidos. Pero ahora, como está sucediendo en otros países, Hong Kong vive un regreso de los contagios y se ve en la situación de tener que reforzar las normas de distanciamiento social.

Las reglas de Hong Kong que limitan las reuniones públicas a grupos de ocho personas se extenderán por al menos otras dos semanas, en medio de las preocupaciones sobre un nuevo grupo creciente de infecciones por coronavirus en la ciudad y los temores sobre un "súper contagiador". Los súper contagiadores son personas que transmiten a muchos otros individuos infecciones que otros hombres y mujeres apenas contagian.

Y es que el martes fueron confirmadas otras seis infecciones por coronavirus, cuatro de ellas transmitidas localmente, lo que eleva el total de la ciudad a 1.094. Dado que las restricciones actuales vencen el jueves, la encargada de la Secretaría de Alimentos y Salud, Sophia Chan Siu-chee, dijo que el límite para el tamaño del grupo, así como las regulaciones de Covid-19 que rigen la operación de restaurantes y bares, permanecerán vigentes hasta el 18 de junio.

Las autoridades esperan que pueda haber casos de infección esporádicos o incluso pequeños brotes en la comunidad.

La cuarentena obligatoria también se aplicará hasta el 7 de julio para los viajeros de China continental, Macao y Taiwán, y el 18 de septiembre para los que lleguen desde el extranjero. También continúa la prohibición indefinida de los no residentes que vuelan a Hong Kong desde el extranjero.

La extensión del presente nivel de aislamiento social fue anunciado cuando un estudio de la Universidad de Hong Kong descubrió que una quinta parte de las personas infectadas en la ciudad eran responsables del 80 por ciento de las personas que contrajeron el virus. Un análisis del brote de Covid-19 en la ciudad-estado de Singapur permitió describir cómo, de 201 contagiados, el 81% no parecía haber contagiado a nadie, mientras que apenas 5 personas habían infectado a diez o más. Muchos de los nuevos brotes que se están dando en diferentes ciudades y países se explican porque la persona no había sido ingresada hasta cuatro días o más después del inicio de los síntomas.

Entre las nuevas infecciones reportadas el martes hubo un caso importado que involucraba a un niño de 15 años que había visitado Pakistán, y a una mujer de 42 años, contracto estrecho del adolescente.

Pero los otros cuatro casos fueron motivo de mayor preocupación, clasificados como transmitidos localmente y todos desde el mismo bloque en una misma urbanización pública. Todos eran vecinos de una mujer de 34 años que fue confirmada como enferma de Covid-19 el domingo pasado.

Al investigar los casos del barrio comprometido, los infectólogos opinaron que no se puede descartar la infección cruzada en los ascensores, con otras posibles vías de contagio, incluidos buzones y manijas de las puertas.

La preocupación mayor de los especialistas es que el número de casos reproductivos efectivos en la ciudad había aumentado a casi dos a fines de mayo, lo que significa que cada paciente podía transmitir el virus a dos personas. La idea, entonces es que se hagan más tests: llevarlos a más de 10.000 pruebas diarias.

Singapur, puesto como ejemplo de manejo de la pandemia, también está registrando un repunte de casos entre personas migrantes que llegan desde países vecinos para trabajar, y viven en dormitorios comunes. El pequeño país se vio en la situación de tener que imponer medidas de restricción entre sus habitantes. Cada vez más, se convierte en norma aquella frase de los primeros días de la pandemia: esto es un día a día, hay que testear y testear, seguir muy de seguir los contactos de las personas infectadas. Los aislamientos sociales pueden avanzar o retroceder, según las olas.

