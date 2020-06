Hallan una nueva cepa del virus de la influenza en cerdos, con capacidad de ser pandémica

Como si no hubiera nada de qué preocuparse, como si el planeta no tuviera ya bastante con el coronavirus que causa la enfermedad Covid-19, un nuevo hallazgo científico describe un nuevo virus de la gripe potencialmente capaz de convertirse en pandémico.

Un estudio, publicado en la prestigiosa Proceedings of the National Academy of Sciences, describe cerdos de China que se infectan cada vez con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a los humanos.

Cuando múltiples cepas de virus de la gripe infectan al mismo cerdo, pueden intercambiar genes fácilmente, un proceso conocido como "reordenamiento". La nueva investigación analiza un virus de la gripe al que se bautizó como G4. Es una combinación de tres linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina.

La variante G4 es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados. "De los datos presentados, parece que este es un virus de influenza porcina que está a punto de emerger en humanos ", explicó Edward Holmes, un biólogo evolutivo de la Universidad de Sydney que estudia los patógenos, a la revista Science. "Claramente, esta situación necesita ser monitoreada muy de cerca".

Como parte de un proyecto para identificar posibles cepas de influenza pandémica, un equipo dirigido por Liu Jinhua de la Universidad Agrícola de China (CAU) analizó cerca de 30.000 hisopos nasales tomados de cerdos en mataderos en 10 provincias chinas, y otros mil hisopos de cerdos con síntomas respiratorios del un hospital veterinario. Los hisopos, recolectados entre 2011 y 2018, arrojaron 179 virus de influenza porcina, la gran mayoría de los cuales eran G4 o una de las otras cinco cepas G del linaje aviar de Eurasia. "El virus G4 ha mostrado un fuerte aumento desde 2016, y es el genotipo predominante en circulación en cerdos detectados en al menos 10 provincias", describen los científicos en su paper.

Sun Honglei, el primer autor del artículo, dice que la inclusión de genes de la pandemia de gripe H1N1 2009 por parte de G4 "puede promover la adaptación del virus" que conduce a la transmisión de persona a persona. Por lo tanto, "es necesario fortalecer la vigilancia" de los cerdos chinos para detectar virus de la gripe, dice Sun, también en la CAU.

Los virus de la influenza con frecuencia saltan de los cerdos a los humanos, pero la mayoría no se transmiten entre humanos. Se han documentado dos casos de infecciones G4 en humanos y ambos fueron infecciones que no se transmitieron a otras personas. Especialistas que no participaron del estudio opinan que la probabilidad de que esta variante en particular cause una pandemia es baja. Aunque también admiten que la influenza puede siempre ser una sorpresa.

En el documento, Sun y sus colegas, incluido George Gao, jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, describen estudios de placas de laboratorio que muestran cómo los G4 se han vuelto expertos en infectar células epiteliales de las vías aéreas humanas, y replicarse. Los virus también se infectan y transmiten fácilmente entre hurones, un modelo animal popular utilizado para estudiar la gripe humana. Los investigadores encontraron anticuerpos contra la cepa G4 en el 4,4% de las 230 personas estudiadas en una encuesta de hogares, y la tasa se duplicó entre quienes trabajan en granjas de cerdos.

Además de intensificar la vigilancia, Sun opina que habría que desarrollar una vacuna contra G4 tanto para cerdos como para humanos.