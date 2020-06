Coronavirus: el grupo sanguíneo podría determinar la gravedad de la enfermedad

El tipo de sangre podría influir en si una persona enferma de Covid-19 desarrolla un cuadro grave de la enfermedad, o no, de acuerdo con un estudio basado en análisis genéticos. Los científicos que compararon los genes de miles de pacientes en Europa descubrieron que aquellos que tenían sangre Tipo A contaban con más probabilidades de evolucionar hacia un cuadro grave, mientras que aquellos con Tipo O tenían menos probabilidades de vivir tal empeoramiento.

El informe fue publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM) y no prueba una conexión de tipo sanguíneo, aunque confirma los resultados obtenidos por científicos chinos que había sido documentado en un informe publicado con anterioridad. “Nuestros datos genéticos confirman que el grupo sanguíneo O está asociado con un menor riesgo de adquirir Covid-19, comparado con el de los grupos sanguíneos que no son O, mientras que el grupo sanguíneo A se asoció con un mayor riesgo que los grupos sanguíneos no A”, resume el paper.

La nueva investigación, de la que participaron científicos de Italia, España, Dinamarca, Canadá, Alemania, Noruega, comparó 1.980 pacientes con Covid-19 grave con varios miles de personas que estaban sanas, que tenían síntomas leves o incluso ningún síntoma de la enfermedad. Los investigadores vincularon las variaciones en seis genes con la probabilidad de enfermedad grave, incluidas algunas que podrían tener un papel en la vulnerabilidad de las personas al virus. Luego, vincularon los grupos sanguíneos con un posible aumento del riesgo.

Entre la comunidad científica hay escepticismo, por los resultados y también por la cantidad de población sobre la que se hizo el estudio.

Hay cuatro tipos de sangre principales: A, B, AB y O, determinados por proteínas en la superficie de los glóbulos rojos. El sistema inmunológico de las personas que tienen sangre tipo O tendrían mayor capacidad de reconocer ciertas proteínas como extrañas, y eso puede extenderse a proteínas en la superficie del virus.

El tipo de sangre también se ha relacionado con la susceptibilidad a otras enfermedades infecciosas, como el cólera, las infecciones recurrentes del tracto urinario por la bacteria Escherichia coli e incluso con el Helicobacter pylori, que puede causar úlceras y cáncer de estómago.

