Las personas sin síntomas sí contagian el coronavirus, en un 16% de los casos

Luego de un documento dado a conocer ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de manera confusa, que fue tomado por medios de comunicación de los Estados Unidos y luego difundidos en diversos países, la OMS hoy, nuevamente, aparece ante la población general como volviéndose sobre sus pasos.

Todo surgió a partir de la intervención de Maria Van Kerkhove, epidemióloga de enfermedades infecciosas y jefa del Equipo Técnico Covid-19 de la OMS. La especialista habló y dio a conocer un documento que en uno de sus párrafos señala: “Los estudios relativos a la transmisión del coronavirus por parte de las personas asintomáticas son difíciles de llevar a cabo, pero la evidencia disponible del rastreo de contactos reportada por los Estados miembros sugiere que las personas infectadas y asintomáticas tienen muchas menos probabilidades de transmitir el virus que aquellas que desarrollan síntomas”

Esa es la idea que quedó circulando ayer, que no había mucho que temer sobre los enfermos que no muestran síntomas de Covid-19. Algunos titulares aseguraban entonces que los enfermos asintomáticos no contagiaban; otros medios, más apegados al texto, advertían que “apenas” contagiaban. Pero la explicación hoy es totalmente diferente, en ambos casos.

De acuerdo con la OMS: “Una revisión sistemática realizada recientemente halló que la proporción de casos asintomáticos oscila entre el 6% y el 41%, con una estimación promedo del 16%, aunque la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión tienen limitaciones importantes de informes deficientes de síntomas, o no definieron adecuadamente qué síntomas estaban investigando. El virus viable ha sido aislado a partir de muestras de contagiados pre-sintomáticos y asintomáticos sugiriendo, por lo tanto, que las personas que no tienen síntomas pueden transmitir el virus a otras personas”.

El documento en cuestión tiene 16 páginas y se refiere a los Consejos para el uso de máscaras durante la pandemia de Covid-19. Pero poco quedó de lo más importante, toda la atención se centró en una mala comunicación por parte del organismo mundial de salud, y en una peor interpretación de algunos medios estadounidenses.

Estas idas y vueltas quitaron protagonismo a algo más fuerte que dijo ayer el Director General del organismo, Tedros Adhanom: “Con casi 7 millones de casos 400.000 muertes en todo el mundo, este no es momento para que ningún país deje de estar alerta. Instamos a que se haga una vigilancia activa para garantizar que el virus no vuelva a cobrar fuerza; para encontrar, aislar, testear y cuidar cada caso y para rastrear y poner en aislamiento a cada contacto estrecho de cada persona infectada”.

por RN