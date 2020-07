Asintomáticos con Covid-19 presentaron daños en sus pulmones

Pasados seis meses de la identificación del coronavirus que provoca la enfermedad, hay mucho que se sabe sobre el patógeno y sobre la Covid-19. Pero también mucho que la ciencia no puede determinar con precisión: uno de los interrogantes es por qué el SARS-CoV-2 tiene efectos tan variables en las personas que se contagian. Mientras unos tienen síntomas leves, otros pueden llegar a una sala de cuidados intermedios, otra a una Unidad de Cuidados Intensivos y otra, no tener síntomas aparentes.

Aunque la enorme mayoría de quienes van a una terapia intensiva tienen enfermedades preexistentes, como obesidad, diabetes, trastornos cardiovasculares o pulmonares, no queda claro por qué hay quienes tienen uno o más síntomas y otros, ninguno. Esa amplia variedad de respuesta al virus, sin embargo, no implica que los órganos se salven del daño, tras el contagio.

Investigadores chinos de la Universidad de Wuhan (lugar donde comenzó la pandemia) le hicieron tomografías computarizadas de alta resolución a 58 personas que fueron diagnosticadas con Covid-19 pero que al momento del tests por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) no tenían síntomas.

Entre esos pacientes asintomáticos, el 27% desarrolló síntomas después del diagnóstico unos 3,7 días después de su diagnóstico: fiebre, tos, fatiga, falta de aliento y diarrea, entre otros. El resto continuó sin síntomas ni signos de la enfermedad.

Sin embargo, los especialistas comprobaron que todos los pacientes mostraron ciertas anormalidades pulmonares cuando sus tomografías computarizadas fueron analizadas en detalle, independientemente de si tenían síntomas o no. Menos de la mitad de los pacientes presentó lesiones bilaterales (en ambos pulmones) y el 58%, daños en uno de los órganos.

"Las lesiones se fusionaron para formar signos irregulares, distribuidos en múltiples lóbulos pulmonares o bilaterales, y algunos pacientes mostraron consolidación en la tomografía computarizada", explican los investigadores en la publicación especializada The Journal of Infection. Es decir que los científicos hallaron lesiones consistentes con inflamación del tejido pulmonar subyacente (opacidades de vidrio esmerilado y consolidación, en términos técnicos), que no son específicas de la infección provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y que están presentes en otras enfermedades pulmonares.

Aunque algunos pacientes con Covid-19 pueden verse completamente bien a pesar de dar positivo, es factible que estén teniendo un daño pulmonar interno silencioso.

Entre el 30% y el 60% de los casos de neumonía por Covid-19 fueron hallados entre pacientes que no tenían síntomas o solo síntomas leves. A pesar de la falta o escasez de síntomas, la capacidad para propagar el virus es tan alta como en los enfermos que tienen multiplicidad de síntomas.

“En resumen, las imágenes de TC de casos asintomáticos con neumonía por Covid-19 tienen características definidas. Dado que los pacientes asintomáticos se conocen como "transmisor encubierto", las infecciones encubiertas de SARS-CoV-2 podrían estar generando nuevos brotes, y algunos pacientes pueden progresar rápidamente a corto plazo ", escribieron los autores en su estudio.

Algo a tener en cuenta es que las pruebas de PCR que se usan en todo el mundo para identificar el coronavirus tienen una tasa de falsos negativos de hasta el 20%, lo que significa que hasta 1 de cada 5 personas se les dice erróneamente que no tienen el virus.

“Por lo tanto, es esencial prestar atención a la vigilancia de pacientes asintomáticos con Covid-19 -aseguran los investigadores en su paper-. La exploración por medio de tomografías desempeña un papel vital en el manejo de la pandemia, para la detección temprana de la neumonía por Covid-19, especialmente en los casos altamente sospechosos y asintomáticos con pruebas tests PCR negativos".

por R.N.