Cómo será la última película de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ha afirmado en varias ocasiones que su próxima película, la número 10 de su carrera, sería la última. En ese sentido, The Hollywood Reporter, ha informado que el largometraje que pondrá fin a su filmografía ya está escrito, y comenzará a rodarse este mismo año.

Con el título de “The Movie Critic” se ha descrito como la historia de una crítica de cine ambientada en Los Ángeles de la década del 70. Según los medios, el relato podría estar basado en la figura de la punzante Pauline Kael, una de las críticas cinematográficas más influyentes de todos los tiempos.

Las legendarias reseñas de Kael en el semanario The New Yorker eran las más temidas de la industria cinematográfica. Su mirada siempre fue en contra al sentir general del resto de los medios y en algún momento satirizada, como ocurrió en el film “All That Jazz” de Bob Fosse. Tarantino ha expresado siempre su admiración hacia ella, y el periodo coincidiría con la época en la que la especialista trabajó como consultora de Paramount a instancias de Warren Beatty.

Aún no se sabe si el tratamiento del guion estará enfocado en una biopic o se tomará licencias creativas y narrativas, como lo hizo con la vida de Sharon Tate, esposa del controversial director de cine Roman Polanski, responsable de filmes como “El bebé de Rosemary”, “Barrio Chino” y “El pianista”. Hace unos años la figura de Kael, fallecida en 2001, volvió al recuerdo mediático tras el estreno del film “Mank” de David Fincher, que rememoraba su denuncia, en la que señalaba a Orson Welles como quien le robo el guión de "Citizen Kane" al guionista Herman Mankiewicz.

El cineasta ha sostenido durante mucho tiempo que quería finalizar su carrera tras dirigir diez películas o retirarse cuando tuviera 60 años. Tarantino tiene en su haber nueve largometrajes, considerando los dos volúmenes de “Kill Bill” como una sola película. Y también llego a su sexagésimo año hace un par de semanas.

“Quiero detenerme en cierto punto. Los directores no mejoran a medida que envejecen. Por lo general, las peores películas en su filmografía son las últimas cuatro, al final de su carrera. Yo soy mi filmografía, y una mala película jode a tres buenas. No quiero esa comedia mala y fuera de lugar en mi filmografía, la película que hace que la gente piense, 'Oh hombre, él todavía piensa que es el mismo de hace 20 años'. Cuando los directores se vuelven obsoletos, no es bonito”, afirmo el cineasta, en 2012.

El director de “Pulp Fiction” y “Bastardos sin gloria” no ha descartado seguir su trabajo en series de televisión o expandirse a otros medios como el teatro o la literatura. En 2021, el prolífico realizador publicó su primera novela, una adaptación del guion de “Érase una vez en... Hollywood”.