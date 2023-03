Desconectada

★★★ 1/2 Ingenioso thriller, diría un crítico de otrora, donde una joven trata de encontrar a su madre desaparecida con el uso de la inteligencia y muchas, pero muchas pantallas de celulares, computadoras y tablets. Más allá de que la historia de base no es más que un compendio bien disfrazado de lugares comunes, lo que nos importa es el cómo se llega a una conclusión plausible. Por eso “ingenioso”, aunque no siempre “inteligente”, que no es lo mismo.

