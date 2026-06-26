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CINE | 26-06-2026 19:34

Jackass: la última y nos vamos

(EE.UU., 2026, 92’) Comedia. Dirección: Jeff Tremaine. Con Johnny Knoxville, Jason Acuña, Rachel Wolfson, Zach Holmes. R17

Jackass: la última y nos vamos. | Foto:Cedoc.
Jackass: la última y nos vamos. | Foto:Cedoc.

CUATRO ESTRELLAS

 

Si nunca (¿Nunca, en serio?) vieron Jackass en MTV, es un montón de muchachos que hacen estupideces -de allí el título- muchas veces potencialmente mortales, pero siempre con el fin de reírse de sí mismos y que se rían de ellos. Esta quinta -y al parecer, última- versión cinematográfica tiene algo que las demás, no: melancolía. El paso del tiempo es ineluctable, algunos del grupo ya no están, y las acrobacias son más peligrosas a cierta edad que a otras. Por suerte esto es algo que pensamos los críticos: a ellos les importa un corno y hasta usan un robot para hacerse el primer examen de próstata por IA. Como diría Selecciones, la risa es un remedio infalible, en este caso para la nostalgia.

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Leonardo D'Espósito

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