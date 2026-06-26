Jackass: la última y nos vamos

CUATRO ESTRELLAS

Si nunca (¿Nunca, en serio?) vieron Jackass en MTV, es un montón de muchachos que hacen estupideces -de allí el título- muchas veces potencialmente mortales, pero siempre con el fin de reírse de sí mismos y que se rían de ellos. Esta quinta -y al parecer, última- versión cinematográfica tiene algo que las demás, no: melancolía. El paso del tiempo es ineluctable, algunos del grupo ya no están, y las acrobacias son más peligrosas a cierta edad que a otras. Por suerte esto es algo que pensamos los críticos: a ellos les importa un corno y hasta usan un robot para hacerse el primer examen de próstata por IA. Como diría Selecciones, la risa es un remedio infalible, en este caso para la nostalgia.