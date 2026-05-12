Un corto argentino ganó en el Festival de Cine de Guadalajara

Tras un paso por Cannes como el único representante argentino, el film de Juan Ignacio Ceballos ganó en México. En el marco de la 41° edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el cortometraje "TRES" se llevó el premio a Mejor Cortometraje Iberoamericano.

El jurado del FICG destacó que el filme transformaba una "aparente sencillez" en una "avalancha emocional". Antes de lograr la distinción en Guadalajara, "TRES" pasó por la sección La Cinef de Cannes, el Kinoforum de Sao Paulo, y los festivales de Moscú, Lisboa, Filadelfia y Grecia. Además, en 2025 ya había tenido una nominación a los Cóndor de Plata, otorgados por la Asociación de Cronistas Cinematográficos (ACCA).

Dirigida por Ceballos y co-guionada junto a Antonela Scattolini Rossi, la película cuenta con las actuaciones de Gastón Cocchiarale, Lara Crespo, Maru Blanco y Pedro Risi. Realizada con el apoyo de la Universidad del Cine, la trama transcurre en una tarde de campo que parece idílica: Mario y Belén sorprenden a su hermano Danilo con una cena de parejas.

Sin embargo, a medida que el sol cae y el alcohol fluye, la armonía se desmorona. Lo que comienza como un encuentro familiar termina revelando la verdadera oscuridad y las tensiones enmascaradas que cada uno de los protagonistas esconde en sus relaciones y en su propia identidad.

por R.N.