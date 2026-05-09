TRES ESTRELLAS Y 1/2

Hace millones de años, cuando los dinosaurios apenas habían desaparecido, las casas de videojuegos tenían al Mortal Kombat y al Mortal Kombat II como estrellas. Juegos de pelea cuya peculiaridad era tanto gráficos fotográficos como el gore: las muertes por “fatality” eran divertidamente sangrantes.

Bueno, esta (nueva) versión en cine tiene lindo aspecto, una aventura familiar bastante simplona, un par de personajes divertidos (Karl Urban viene dando cátedra de aventurero perdedor desde El Señor de los Anillos, pasando por Star Trek y The Boys) y nunca se toma en serio.

Paradójicamente, es menos sangrante que los jueguitos a los que se acusaba de generar violencia entre nos, adolescentes de entonces. Vean lo que hemos votado desde entonces... Minucias. Divierte, nada más.