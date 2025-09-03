Efecto Homo Argentum: agosto fue el mes récord para las salas de cine

El cine argentino encontró en "Homo Argentum" su salvavidas de mitad de año. Según datos aportados por el portal Ultracine, la comedia protagonizada por Guillermo Francella logró vender 1.385.000 entradas en apenas 18 días, un impulso que permitió a la taquilla nacional salir del pozo en el que había caído durante julio. En agosto, se notó el rebote cuando se cortaron 3.620.000 tickets, contra los 3.220.000 del mismo mes en 2024, una mejora del 12,4% en la asistencia a las salas.

El título dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat ya se convirtió en el quinto film más visto de 2025 y, en los próximos días, escalará al cuarto lugar al superar a "Cómo entrenar a tu dragón" (1.415.000). La cinta argentina también dejará atrás a "Jurassic World: Renace" (1.580.000), aunque llegar a los 1.820.000 de "Una película de Minecraft" —segunda en el ranking anual— será un desafío mayor. En la cima, con distancia abismal, se mantiene "Lilo & Stitch" y sus 3.720.000 espectadores, una cifra que parece imposible de igualar.



El último fin de semana de agosto confirmó la tendencia, "Homo Argentum" sumó 200.000 asistentes en 465 salas, pese a una caída del 49% respecto a la semana previa. Aun así, se quedó con el 55% del público nacional, es decir, casi 364.000 personas. Ninguno de los estrenos logró hacerle sombra, "Mascotas al rescate" reunió 19.000 entradas en 190 pantallas, "Los Roses" apenas 12.000 en 110, y "Atrapado robando" no llegó a 6.000 en 126.

Destacada por su particular estructura, el film dirigido por los realizadores de "El ciudadano ilustre" y "Mi obra maestra" desarrolla 16 episodios autoconclusivos, que van de 1 a 12 minutos, en el que el carismático comediante asume una gran variedad de roles. La mayoría de los portales de crítica especializada no perdonó la narrativa o los planteamientos del relato. Algunos de los escritos realizados por los cronistas locales lo catalogaron como una película irregular, apuntando a la falta de precisión en el resultado general de la cinta.

Por otro lado, el panorama general del cine nacional todavía es frágil. Según el sitio Otroscine, en lo que va de 2025, las boleterías acumulan 24,5 millones de tickets vendidos, una cifra modesta en comparación con los estándares históricos del sector. Basta recordar que 2024, considerado un año flojo para el cine en el país, cerró con 35 millones de espectadores.

De aquí a diciembre, el mercado deberá sumar al menos 10,5 millones de entradas para igualar las estadísticas del año pasado. El desempeño de "Homo Argentum" abrió una ventana de optimismo, pero la gran incógnita es si el último cuatrimestre del año logrará sostener esa recuperación en una industria audiovisual muy golpeada por la retracción del público y la debilitada producción cinematográfica nacional.