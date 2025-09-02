Amigo de Milei: "Javier me dijo que Dios le ordenó vender su moto porque era una tentación del maligno"

“Petiso me tenés que ayudar, tengo que vender la moto”, así comenzó la anécdota que Diego Giacomini relataba sobre Javier Milei y porque el líder libertario quería desprenderse del vehículo. En un reportaje en el ciclo de Tomás Rebord por Blender, viralizado por internauta "el prenseró", el economista recordó la amistad que vivieron los dos expertos en economía.

En la narración, Giacomini contó que Javier Milei le dijo que “habló con Dios”. “La moto es una tentación que me pone el maligno para matarme y fracasar en la misión de Dios de salvar a la Argentina del socialismo y llevándolo al liberalismo redentor”, relataba Giacomini sobre los dichos de quien iba a ser el futuro presidente y continuó: “Consígueme alguien que me compre la moto”.

Durante varios años, Javier Milei y Diego Giacomini compartieron no solo una visión económica liberal, sino también un recorrido conjunto en el mundo académico, mediático y editorial. La relación entre ambos comenzó en el terreno profesional: Giacomini, economista formado en la Universidad de Buenos Aires, y Milei, ya conocido por su estilo explosivo y mediático, coincidieron en espacios de debate y conferencias donde defendían posturas comunes contra la intervención estatal y el gasto público.



El vínculo se consolidó con la escritura de "Política Económica Contrarreloj” (2014), donde ambos expusieron un programa de reformas de shock para la economía argentina. También compartieron la coautoría de “Una solución real para la Argentina” (2016), en el que proponían un drástico recorte del Estado, la apertura comercial y la dolarización. Sus presentaciones en universidades y canales de televisión mostraban una dupla coordinada: Milei aportaba la retórica encendida y Giacomini el tono más técnico.

La sociedad empezó a resquebrajarse hacia 2018. Las diferencias no fueron solo académicas, sino también personales y políticas. Giacomini cuestionó lo que describía como un “endiosamiento” del personaje Milei, que comenzaba a ganar notoriedad en los medios con un estilo cada vez más personalista. Según el propio Giacomini, Milei había pasado de ser un economista crítico del poder a convertirse en alguien con aspiraciones políticas que, a su entender, se contradecían con la prédica liberal inicial.

La pelea se hizo pública cuando Giacomini lo acusó de “traicionar principios” y de rodearse de gente interesada más en el espectáculo que en el rigor económico. Milei, por su parte, respondió con dureza y calificó a su exsocio intelectual como un “resentido” que no aceptaba su crecimiento en la escena pública. La ruptura fue definitiva y desde entonces ambos siguieron caminos separados.