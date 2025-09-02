Patricia Bullrich ahora dijo que no pidieron allanamientos a periodistas y la desmintieron al aire

“Ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios”, disparó Pablo Rossi, en su programa televisivo de A24, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con contundencia, la funcionaria respondió: “Nosotros no hemos pedido nada. Le dejo acá la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito”.

En pleno reportaje, la ex candidata presidencial por el PRO y actual funcionaria libertaria negó que hubiera pedido a la Justicia allanar la residencia de Jorge Rial, de Mauro Federico, de Franco Bindi y de Pablo Toviggino. Pero, el conductor hizo que su colega en el estudio leyera la denuncia, en la que hay un apartado directamente titulado “Allanamientos”, ubicado en la página 18 de la denuncia solicitada al fiscal Stornelli.



“Ordénese allanamientos y secuestro forense a las oficinas de los Estudios de Carnaval streaming. Dispóngase allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, de Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo actor interviniente”, leyó el columnista de policiales del ciclo periodístico.

Desencajada, Bullrich aclaró: “estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera”. Posteriormente, catalogó a los nombrados como que no son periodistas porque “no tienen esa construcción”.

No fue el único momento incómodo que la futura postulante para el Senado por Ciudad de Buenos Aires pasó en la entrevista. Rossi le preguntó si ponía las manos en el fuego por los Menem, la ministra tuvo otra respuesta fallida: “No hay ninguna expresión que me guste… Menem… menos que esa”. Y nuevamente, Bullrich trato de corregirse.