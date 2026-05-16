Sunday 17 de May, 2026
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CINE | Ayer 21:17

Obsesión

(EE.UU., 2025, 108') Terror. Dirección: Curry Baker. Con Michael Johnston, Inde Navarrete, Cooper Tomlinson, Megan Lawless. Apta para mayores de 16 años.

Obsesión. | Foto:Cedoc.
Obsesión. | Foto:Cedoc.

Interesantísima opera prima que se basa en una premisa que es tanto del terror como del cuento de hadas (dos géneros que son básicamente el mismo, apenas hay una diferencia de tono entre ambos).

Hay un joven al que no le va demasiado bien con las chicas. Le gusta una. Tiene a mano, además, una cosita que le otorga un deseo si la rompe. La rompe. La chica de sus sueños se enamora de él. “Enamorarse” en realidad es poco decir para lo que se convierte en un cuento de obsesión imposible y de un crescendo desesperado y de no poco humor negro.

Ahora bien: si la premisa tiene algo de sobrenatural (el dispositivo que desencadena el drama), lo que vemos no: todo lo que sucede en la pantalla es perfectamente creíble y la alienación creciente que lleva a la desesperación es de un realismo absoluto.

Dicho de otro modo: la manera de hablar de relaciones tóxicas y líquidas (dos polos hoy complementarios y enfermizos) a través del cine de género más tradicional y efectivo funciona. Hay que decirlo: en el terror tenemos hoy más cine que en cualquier otro lado.

 

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Leonardo D'Espósito

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