Las ovejas detectives

TRES ESTRELLAS

Esta película es un buen ejemplo de lo que puede esperarse del entretenimiento “familiar” cuando no se opta por marcas o franquicias. Hay una idea: una comedia irónica y para público amplio en el que unas ovejas asumen el rol de detectives. Sí, tal cual el título. Aprenden del método sherlockiano porque su dueño les lee novelas de misterio. Y eso desencadena, cuando llega la oportunidad, el juego de ida y vuelta constante con el absurdo que implica estos animalillos actuando como seres humanos.

OK, este es el marco, el asunto y el chiste completo. ¿Cuánto puede sostenerse? Como lo sabían los maestros del cartoon clásico (que es la base en la que abreva realmente este film), hay un punto en el que el gag no puede estirarse más y la historia debe resolverse.

La duración de la broma aquí -que incluye famosos como voz de las ovejas, algo irrelevante en las versiones malhadadamente dobladas- es el factor central. Y es un defecto frecuente en Kyle Balda (realizador de alguna "Mi villano favorito" y cosas de Illumination), por lo demás. Agradable, pasajera, simple. Y estirada.