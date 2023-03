La foto "loser" de Santiago Mitre y Dolores Fonzi tras los Oscars

En la 95.ª edición de los Premios Oscar 2023, “Argentina, 1985″, película dirigida por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, competía por Mejor película internacional. Fueron el actor español Antonio Banderas y la actriz mexicana Salma Hayek quienes presentaron la terna y anunciaron que el largometraje alemán “Sin novedad en el frente” era el ganador la categoría.

De esta manera, “Argentina, 1985″, que había ganado el Globo de Oro, se quedó sin la esperada estatuilla que ya habían conquistado “La historia oficial” y “El secreto de tus ojos” entre las ocho veces que films argentinos fueron nominados.

Hayek no disimuló la decepción al ver que la cinta argentina no había sido elegida para el galardón. En la previa, ambos actores admitieron que la producción albiceleste era la favorita para ellos y contaron que habían practicado algunas palabras, como el apellido del director, para que no sonara mal.

Incluso, días antes, Hayek había posteado en su Instagram: “Los premios Oscar son el domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película latinoamericana nominada. ¡Felicitaciones a mis amigos Victoria Alonso, Ricardo Darín y a todo el equipo!”.

Paro a pesar de la decepción, el realizador Santiago Mitre y su pareja, la actriz Dolores Fonzi, se lo tomaron con humor, y junto al productor del film Axel Kuschevatzky , se fotografiaron con los dos dedos en forma de “L” en la frente. Un símbolo mundial de la palabra “Loser” (perdedor), que si bien describe lo que sucedió en la entrega de los Oscar, no refleja la exitosa trayectoria que tuvo “Argentina, 1985” a lo largo de su recorrido en festivales y de premiaciones.

“Gracias por tanto amor, tanta pasión y por dejarnos contar una historia tan maravillosa, relevante y por sobre todas las cosas, nuestra”, expresó el productor luego en sus redes sociales. “El de Argentina, 1985 es un viaje alucinante y una forma de buscar construir una memoria colectiva. Este agradecimiento es infinito”, agregó.

por R.N.