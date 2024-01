Las 5 copias que superaron a las originales en el cine

Zack Snyder, que hizo su debut como director con el reinicio de “El amanecer de los muertos” en 2004, se hizo famoso con cintas como “300”, “Watchmen” y “Sucker Punch”. Luego vino su publicitado salto a las películas basadas en comics de DC. El reboot de Superman, el cruce del hombre de acero con Batman, y “La Liga de la Justicia”. Y en algún momento, hasta coqueteó con la posibilidad de saltar al universo Star Wars. Pero no se dio. Una traba a sortear para el imparable Snyder, que como George Lucas en su momento (que quería dirigir Flash Gordon y como no lo dejaron ideó “La Guerra de las Galaxias”) encontró en el revés un camino alternativo. Así llega, de la mano de Netflix, el streamimg que le permitió gastar millones de dólares, “Rebel Moon”. Un floreo de ciencia ficción interplanetaria de cuatro horas y media de duración que se estrena en dos partes. “Rebel Moon - Parte Uno: A Child of Fire” se publicó esta semana. Y “Rebel Moon – Part Two: The Scargiver” se estrenará el 19 de abril de 2024. Y versiones más extendidas llegarán más tarde.

Según Snyder, “Rebel Moon” no se basa en nada. Sin embargo, sí se basa en unas doce cosas. Es "Stars Wars" con guiños a "Guardianes de la Galaxia", "El Señor de los Anillos" y "Black Panther", todo fundido y condensado. “Rebel Moon” es un guiño a la “Star Wars” de 1977. Y tiene una trama muy básica de rebeldes contra el imperio maligno, con criaturas con caras de goma y una noble heroína, Kora (Sofia Boutella), que es como Luke Skywalker, Han Solo y la Princesa Leia todo en uno.

La historia comienza en Veldt, una luna de lo que parece una fusión de Júpiter y Saturno, donde Kora es parte de una cordial comunidad de agricultores medievales que viven a la sombra del Mundo Madre. El rey y la reina han sido asesinados y reemplazados por autócratas despiadados que quieren aplastar al grupo de insurgentes. El actor británico Ed Skrein, con su corte de pelo fascista con flequillo, es un Darth Vader, con toque de nazi. Grotesco cliché que funciona.

Y Snyder, quien filmó la película él mismo, la presenta a una escala impresionantemente lujosa (todo el CGI que se puede comprar con un presupuesto de 166 millones de dólares). Sofia Boutella, como Kora, mantiene la película unida con su severa ferocidad, y Djimon Hounsou (como el caído pero aún noble general Titus), Charlie Hunnam (como el piloto mercenario de la nave espacial Kai) y Anthony Hopkins (como la voz de Jimmy el droide, que es como C-3PO con más talento actoral) hacen sentir su presencia. “Rebel Moon” supera según críticos y fans a los últimos episodios de la saga Skywalker, y abre el debate sobre la decena de copias que acaban siendo más exitosas que sus originales.

Copias

Paradójicamente, fue Snyder el artífice de la fallida “Batman Vs Superman: Dawn Of Justice”, a la que “Capitán América: Civil War”, superó ampliamente. Ambas se estrenaron el mismo año (2016) y hoy están disponibles en Disney+ y HBO Max (entre lo más visto siempre). Y son un espejo en aspectos que incluso los no fanáticos de DC y Marvel pueden notar. Y esto no fue accidental, ya que el director Joe Russo reveló que el showrunner de MCU Kevin Feige dio luz verde a Civil War poco después de que se anunciara Batman Vs Superman.

Las dos películas se centran en los superhéroes que caen en luchas internas después de una mezcla de manipulaciones de un supervillano y los conflictos del mundo real. Sin embargo, Civil War equilibró un elenco de héroes nuevos y establecidos, deconstruyó el mito del superhéroe y preparó el escenario para que vinieran más, algo que Batman Vs Superman intentó y no logró.

Otro caso similar fue “La caída de la Casa Blanca”, que inspiró una saga exitosa: “La caída del Olimpo”. Uno de los momentos cinéfilos más extraños de 2013 fue cuando dos asedios a la Casa Blanca llegaron a los cines con apenas unos meses de diferencia. Y aunque “Ollimpo” debutó más temprano, “La caída” inició si producción antes.Y ambas eran realmente clones de “Die Hard” en la Casa Blanca, pero “La caída del Olimpo” se hizo fuerte en sus derrapes con clasificación R, mientras que ““La caída de la Casa Blanca”, con clasificación PG (apta a todo público), apostó a lo seguro y falló. Y Gerard Butler, que no había visto un hit desde la “300” de Snyder (los caminos se entrecruzan), logró convertirse en un héroe serial: en 2023 estrenó “Escape bajo fuego”.

Y finalmente, también Keanu Reeves logró superar a Liam Neeson como John Wick en la vuelta de tuerca de “Taken”, una de las películas de acción más influyentes de la década de 2000. La historia de un padre ex CIA que busca rescatar a su hija de una red de trata en París, inició la tendencia de que actores establecidos fueran elegidos como tipos rudos retirados que se vieron obligados a pelear nuevamente. El film ideado por Luc Besson revivió la carrera de Neeson al reinventarlo como una estrella de acción, pero más aún, revitalizó el género con sucesoras entre los que se cuenta otra joya como “Nobody” (protagonizada por Bob Odenkirk, puede vesrse en Netflix).

Perenne

“Quién hubiera adivinado que la historia de un tipo al que le matan el perro y busca venganza podía llevar a una saga de películas exitosa. Quién hubiera pensado que la historia del vindicador canino terminaría en un épico film de casi tres horas en el que es imposible aburrirse. Bueno, nadie”, escribió este año Leonardo D'espósito cuando se estrenó la festejada cuarta entrega de la saga John Wick. “Violencia estilizada, toda clase de artes marciales, patadas y piñas, guiños al pasado tradicional del cine de aventuras, una historia que bien podría haber firmado Alejandro Dumas, secuencias de acción realizadas con la mejor tecnología y, sí, una mitología propia”. Por todo eso, la historia del asesino con corazón se convirtió en una serie de películas perennes.

Gen que permitió que “Top Gun” siguiera vigente por décadas, y lograra una secuela a 36 años de la original de 1986: “Maverick”, que fue la más vista de 2022. Pocos saben sin embargo que “Top Gun”, venerada como el estándar de oro para películas sobre pilotos y combates aéreos, no fue la película fundacional del género. Ese honor es para “Iron Eagle”, que salió unos meses antes. Es más, “Iron Eagle” incluso tenía el presupuesto mayor. Ambas estaban protagonizadas por aspirantes a pilotos de combate que demostraban su valía, pero "Top Gun "venció a "Iron Eagle" en espectáculo visual (la mano del genial Tony Scott) y personajes icónicos. Y mientras que “Iron Eagle” languideció con una serie de bajo presupuesto, el clon “Top Gun” sigue con plena vigencia.

por R.N.