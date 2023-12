Viernes negro

TRES ESTRELLAS Y 1/2

Desde aquellas películas de la serie Hostel, pasando por su propio personaje en Bastardos sin gloria, Eli Roth, compinche de Tarantino, nos tiene un poco desconcertados: ¿se cree lo que cuenta? ¿El horror gore que suele aparecer -aunque no siempre- en sus películas es un gesto paródico?

En esta película donde hay un asesino serial inspirado en el Día de Acción de Gracias (así debería llamarse la película, pero es una festividad que -aún- no tenemos) parece que Roth definitivamente establece una especie de teoría acerca de cómo el horror desaforado no es otra cosa más que el humor loco donde ni siquiera el cuerpo es el límite.

Como si se llevara la locura de los Tres Chiflados al terreno de la hemoglobina generosa, aquí no hay nada que hacer: el asesino ya sabemos que es un chiste y, aunque hay masacres y gritos, todo lo demás va por el mismo camino: ver para no creer. En ese sentido, esta evsiceración no de un cuerpo sino del género resulta divertida e interesante, aunque su proyecto no pase de una modestia visceral.