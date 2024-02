(CUATRO ESTRELLAS Y 1/2)

Siempre lamentaremos la muerte de Adrián Bielinski, que hizo con esta y "El Aura" dos grandes films. "Nueve reinas" es ya un icono del cine argentino, lleno de frases que repetimos y cuenta dos cosas.

La primera, el thriller sobre un “plan” donde se muestra Buenos Aires como un nido de estafadores, de chantas, de ventajeros, de descuidistas. La segunda, mucho más interesante y el verdadero núcleo de la película, cómo se crea una ficción, cómo se construye una puesta en escena para que sea convincente.

Hay algo más: las circunstancias políticas o sociales del país son herramientas para darle credibilidad (es cierto, también hay crítica social o sátira, pero eso es un plus, no el centro del asunto) a un relato que, además de ser divertido y encantador, tiene mucha más tela para cortar. Volver a verla implica, de paso, comparar con el cine que vemos hoy, y no sólo el argentino, así que además de pasarla bien, hacemos un (necesario) ejercicio.