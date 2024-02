Terminó el rodaje de "Adulto", la pelicula protagonizada por Juan Minujín

El film “Adulto”, del director Mariano González (Los Globos y El Cuidado de los otros), protagonizado por Juan Minujin, Alfonso González Lesca y Sofia Gala, culminó su rodaje luego de cuatro semanas en múltiples locaciones de la ciudad de Buenos Aires. Con producción de Pan Contenidos ("No me rompan", "Elijo Creer") y Los Globos Films, está previsto que la cinta se presente en diversos festivales internacionales, para encontrar una fecha de estreno en Argentina para el segundo semestre del año.

“Adulto” cuenta la historia de Antonio, un adolescente de 14 años, y de su padre Raúl, quienes comparten sus días en una casa alquilada en un tranquilo barrio de Buenos Aries. Todo cambia repentinamente, cuando Raúl sufre un accidente en moto. El joven, desconcertado por su ausencia, queda al cuidado de su vecina y se ve forzado a asumir nuevas responsabilidades. Debe encontrar formas de obtener dinero para subsistir y asistir a su padre, a quien encuentra hospitalizado. Con un presente plagado de incertidumbres, hay una verdad que Antonio descubre detrás del accidente, que buscara reparar.

“Cuando Mariano González me llamó para proponerme este personaje, ya de movida me interesó, porque me gusta mucho la manera de trabajar que tiene. Leí el guión y quedé sorprendido. Es una historia muy bien escrita, sencilla y que dice mucho de una manera muy sutil, de una forma de narración muy elaborada”, expresó Juan Minujin.

Sobre el cineasta Mariano González, el actor de “Los dos Papas “y “El suplente” detalló: “El director tiene una forma de trabajar muy artesanal y particular, Genera un involucramiento que no es habitual: filmamos en su casa, parte de mi vestuario era su ropa personal, su hijo Alfonso es el protagonista y es muy talentoso. Me interesa poder acompañar el viaje y la mirada de un director como Mariano, en un proyecto tan personal”.

Por su parte, la productora de Pan Contenidos, Sandra Rojas, declaró: “Estoy muy satisfecha con la historia y el equipo humano que se consolidó en el rodaje, Esa energía positiva, es la que nos permitió llevar adelante la película, bajo las circunstancias actuales complejas. El cine es pasión y nos gusta generar contenidos donde ponemos el corazón”