TRES ESTRELLAS Y 1/2

Mientras dos documentales celebran la Copa del Mundo, no está mal ver una película sobre el peor equipo de fútbol del cosmos conocido, uno que nunca hizo un gol. Basado (más o menos, digamos) en una historia real, hay un entrenador alcohólico al que desplazan a Samoa Americana, donde la selección local tiene el récord de haber perdido 31 a 0. El tipo es el sabelotodo yanqui, despreciativo y amargado, y los locales son gente buena, ingenua y tradicional.

Pero este esquema recontra conocido se subvierte con un humor de descastados llevado al límite, y con momentos que recuerdan mucho más al cartoon animado que al drama realista. Es un poco el estilo de Taika Waititi (ya lo vimos en Thor-Ragnarok, ya lo vimos en Jojo Rabbit, y sobre todo lo vimos en What we do in the Shadows, la película -y serie- sobre vampiros filmada a lo The Office) y ese humor bonachón y exagerado, que no busca tener respeto por el canon del cine, a esta altura resulta totalmente saludable.

Fassbender satiriza su propia insufribilidad (siempre actúa al borde de la autoparodia: aquí tiene la chance) y muchas de las situaciones son realmente cómicas. Dado el estado actual del cine, qué más podemos pedir que salir contentos de una sala de cine.