Wish: el poder de los deseos

TRES ESTRELLAS

La idea de hacer un cuento de hadas que reúna los elementos comunes de los cuentos de hadas (los cuentos de hadas según Disney) no es del todo mala. Para el género, cualquier fantasía es un punto de partida.

Aquí hay un pueblo muy feliz con un gobernante buenísimo que otorga la felicidad a cambio del deseo más querido por cada súbdito. Súbdito sin deseos, pueblo sin problemas. Y una jovencita que pasa de ser su potencial aprendiz a desafiarlo. Luego hay una fauna más o menos a reglamento, pero tratada de modo irónico (animal que habla) y la estrella que concede deseos y magia, el artilugio que equilibra las cosas.

Por momentos, todo parece demasiado artificial, quizás porque la idea de “metacuento” es omnipresente y porque en todo momento se intenta dejar un mensaje, ser alegoría. Aunque tiene momentos muy buenos y un estilo de animación original a mitad de camino entre el “a mano” y el digital (como en la genial What If... pero con personajes menos realistas), hay algo que no funciona y, por lo tanto, no convence: ser una especie de manual de instrucciones didáctico sobre un género que es mejor cuando no intenta subrayar la moraleja.