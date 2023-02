Control aduanero: las multas por volver con una valija de más

Los controles aduaneros se incrementarán con un nuevo sistema de análisis para identificar a los infractores que intentan ingresar productos no declarados al país. En ese aspecto, la inspección tendrá en cuenta la cantidad y la diferencia de equipaje al momento de salir del país y al regresar.

También se verificará la cantidad de viajes realizados, la actividad a la que se dedica el pasajero y si cuenta con antecedentes de infracciones cometidas. Además, contempla los consumos de alta gama realizados por turistas que regresan de Europa y piden la devolución de impuestos, conocida como “tax refund”, ya que se dispara automáticamente una alerta que se redirige a la Aduana argentina.

Hasta el momento, se puso a prueba en Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se inspeccionó a 52 pasajeros, de los cuales 22 fueron identificados como infractores. Entre los productos incautados se encuentran prendas de vestir, zapatillas, celulares, computadoras, drones y perfumes en cantidades que permitían presumir que estaban siendo importados con fines comerciales.

Por lejos, el caso más destacable fue el de una pareja que intentó ingresar al país 100 pares de zapatillas y 251 prendas de vestir en su equipaje despachado. Arribaron en una unidad de Air Canada y llevaban 15 bultos. A los infractores podría caberles una multa de casi $4 millones en los términos del artículo 977 del Código Aduanero, según informaron desde el organismo.

Con todos estos indicadores, el sistema de análisis anticipado puede llegar a predecir infracciones con un 42% de efectividad. El organismo advirtió que las transgresiones relacionadas con excesos de franquicia tendrán que enfrentar una multa del 50% sobre el monto excedido. Por otra parte, aquellos que cometan infracciones en el régimen de equipaje pueden llegar a tener sanciones económicas que triplicarán el valor de los productos ingresados.

Aunque la multa se calcula en dólares a valor oficial, el arancel puede abonarse en pesos, ya sea en efectivo, tarjeta o a través de un depósito bancario. Las autoridades aduaneras convertirán el monto según el tipo de cambio de ese momento. En el caso de que se trate de mercadería prohibida, será secuestrado inmediatamente. Para evitar contratiempos, es necesario conocer cuál es el régimen de Aduana para productos que ingresan al país.

En el caso de la tecnología, está habilitado el ingreso con un teléfono móvil y una notebook o tablet por persona, por lo que no se cobrarán impuestos por ellos, ya que se consideran artículos de uso personal. Con respecto a la ropa, los libros, remedios recetados y artículos similares, la Aduana no impone algún impuesto sobre ellos solo si considera que no serán utilizados con fines comerciales.

Para los demás productos, cada viajero argentino tiene un límite de monto a ingresar sin pagar impuestos, algo que se conoce como “franquicia”. En este caso, los viajeros que llegan por vía aérea tienen un tope de 500 dólares que se suman a los USD 500 permitido para productos adquiridos en el freeshop al momento de llegar. Los menores de 16 años, por su parte, tienen un límite permitido de USD 250, el equivalente a la mitad del monto de la franquicia para los adultos.

Las personas que ingresen productos que paguen impuestos deberán guardar las facturas y tenerlas al alcance de la mano al momento de arribar al país, puesto que, en el caso de no tenerlas, la Aduana podría deducir un valor mayor al pagado. Al momento de regresar a Argentina, los pasajeros deben completar una declaración jurada en la que se detalla los productos adquiridos y se precisen sus respectivas tarifas. Este trámite puede hacerse de forma digital a través de la aplicación de Viajeros de la AFIP, en terminales de autogestión o completando a mano el formulario OM 2087/G5 o OM 2087/G6.