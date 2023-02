Cuál es el destino gastronómico mundial del 2023

Francia, Italia, Jamaica y Vietnam, fueron algunos de los países evaluados con resultados destacables para formar parte del ranking “Travellers’ Choice: Best of the Best”. El exclusivo listado, desarrollado por la plataforma turística TripAdvisor, clasificó los destinos en función de la cantidad y la calidad de los comentarios de los últimos 12 meses.

En esa nómina, diferentes ciudades compitieron para posicionarse en el podio como la capital culinaria más destacable, según los turistas del sabor. Entre destinos europeos clásicos y pueblos asiáticos, pasando por islas caribeñas y ciudades portuarias, la elegida por los usuarios de la plataforma fue Roma.

Su extraordinaria oferta gourmet, desde sus guisos de rabo de toro y alcauciles fritos hasta su pasta fresca y su helado cremoso, fueron señaladas en múltiples reseñas positivas que recibió la capital italiana. Y Roma no es la única ciudad italiana que ha recibido recientemente elogios por su gastronomía. Además de Florencia y Nápoles, que forman parte del listado, Bolonia fue nombrada el año pasado capital de la gastronomía por los lectores de Condé Nast Traveller.

El ranking de referencias culinarias avanza con la isla de Creta en segunda posición. El corazón de la cocina cretense está formado por alimentos frescos y naturales, normalmente de temporada. La cocina tradicional vivió un cambio importante cuando en los años 60 mejoró la calidad de vida de sus habitantes y se incorporaron a su dieta más carne y en definitiva más productos derivados de los animales.

Y la legendaria capital vietnamita de Hanói es reconocida por su cocina única, que tiene tanto las características distintivas de una ciudad antigua como la riqueza de ser una convergencia de tradiciones culinarias de regiones. Diversos platos hanoyenses se han vuelto famosos en el mundo, tales como Nem (rollitos de primavera), Pho y Cha Ca (pescado salteado), la posicionaron en el tercer puesto.

En cuarto lugar, aparece otra cocina de la región italiana, la gastronomía de Florencia. La reconocida capital del renacimiento se caracteriza por poseer una indudable influencia de la región Toscana, donde se encuentran tradicionales ingredientes como la carne de caza, las legumbres, champiñones, almendras y el aceite de oliva que se emplean para dar como resultado exquisitos platos considerados dentro de una de las mejores gastronomías.

Cerrando el top five, hace su presencia la capital donde se gestó una gastronomía que eclipsó al mundo entero y sentó las bases de la cocina actual. Desde los quesos que se reparten por su geografía y se saborean en restaurantes de la capital o incluso en sus interesantes bistrós, París es uno de los grandes estandartes de la repostería europea, con el baba au rhum como uno de los postres más emblemáticos. Su afamado foie y sus muchas recetas de pato, sus ricas crêpes, la elevan merecidamente hasta este puesto.

En la sexta posición se ubica Barcelona. La capital catalana no solo es uno de los mayores exponentes a nivel turístico de toda España, sino que también tiene una larga lista de restaurantes donde disfrutar de las cocinas más locales hasta las más internacionales. Uno de los mas renombrados es Hermanos Torres, uno de los pocos restaurantes tres estrella Michelin del país iberíco.

Desde el caldo verde hasta la cataplana, la gastronomía portuguesa es un reflejo de su cultura y de su forma de vida. Tiene su máximo exponente en algunas delicias que no se pueden obviar en un viaje a la capital más occidental de Europa y que lo ubica en el séptimo lugar de los recomendados por la plataforma. En el octavo casillero, se encuentra el pueblo que ha inventado una de las comidas más internacionales, sencillas y ricas que pueda existir: la pizza. Sin embargo, Nápoles no es solo la ciudad madre de este plato, también lo es de otras comidas exquisitas basada en pastas y mariscos.

El dato curioso del listado lo ofrecen los representantes del continente americano, la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, con una impronta gastronómica basada en la cultura cajún y criolla, obtuvo el noveno puesto. Mientras que la décima posición se lo llevo la comida isleña jamaiquina. La base de la cocina jamaicana viene dada por el pescado, aves, arroz, verduras, frutas y especias. Por todo ello, forma una dieta muy saludable, ya que se utilizan alimentos frescos.

por R.N.