Mendoza: todo lo que ofrece el destino más elegido en febrero

Mendoza es popularmente conocida por ser una de las provincias con mayores variantes en propuestas turísticas para todos los gustos. Incluso, sin importar la época del año o la temporada vacacional, algunas de las más diversas e interesantes opciones que dispone el destino, van desde el rafting hasta los más atractivos paisajes de montaña. Esto lo hace en uno de los polos veraniegos mas destacados del mes de cierre vacacional.

Rafting

Saliendo de Mendoza capital, se puede practicar rafting en los rápidos del río Mendoza con el paisaje cordillerano como atracción turística de fondo. Las aguas del río son parte del deshielo de montaña, por lo que los rápidos tienen presencia constante y un pico máximo de caudal en el verano. La gran variedad de ofertas de excursiones por los botes incluyen todo el equipamiento que se necesita para recorrer las aguas blancas de manera segura.

Canopy

La región montañosa ofrece excelentes opciones para incursionar en el canopy. Dentro de la zona del Valle de Potrerillos, el deporte extremo ofrece una vista panorámica en el deslizamiento con al arnés. Los circuitos son de distintos tipos, con duración de unos 40 minutos, y garantizan seguridad durante la experiencia sin dejar de lado la sensación de adrenalina que produce viajar por el aire en las alturas.

Cabalgata

Por la región de Maipú, Rancho Viejo ofrece un recorrido de cabalgata por dentro de los viñedos, miradores, parte del río Mendoza y cerros de la zona. El paseo más corto sobre el lomo del caballo dura 1 hora, pero también se ofrecen cabalgatas de hasta 6 horas. Otra variante es realizar una cabalgata y al finalizar degustar un asado.

Pesca

La pesca deportiva es una opción muy solicitada en la región cuyana. El territorio mendocino ofrece una buena variedad de espejos de agua para practicarla. Desde el Valle Grande, Reyunos y Agua del Toro, hasta los ríos y arroyos más pequeños, la pesca tiene su pico en temporada noviembre-mayo para variedad de salmones y diciembre-septiembre para pejerrey y trucha.

Parapente

Los paisajes montañosos y el clima ideal son factores primordiales para disfrutar de los deportes de aventura como el parapente. Algunos de los mejores lugares para practicar esta actividad son San Rafael, el Cerro Arco y el Valle Grande, que ofrecen instructores y especialista certificados en el manejo del vuelo.

Kayak

Para principiantes que quieren iniciarse en el kayak, lo mejor son los recorridos en las aguas calmas del lago, y, para los intermedios, se ofrece la opción de travesía de dificultad moderada en el Dique Potrerillos. Por otra parte, para los que gustan de la adrenalina y tienen un manejo experimentado del bote, el descenso por el río Mendoza, en la porción del Codo del Diablo, es el desafío más comprometido del circuito.

Mountain Bike

Los mejores circuitos para practicar mountain bike sé encuentran en el Valle de Potrerillos. El sitio campestre es un clásico para elegir distintos senderos áridos a lo largo de la cordillera andina. Los circuitos están condicionados para excursiones grupales, a partir de dos personas, y adaptados a las capacidades físicas de los participantes.

Termas de Cacheuta

Las Termas de Cacheuta son famosas por el Hotel Termas de Cacheuta, que se encuentra rodeado de las montañas de la precordillera y cerca del río Mendoza. El hotel posee piletones de piedra para disfrutar de la hidroterapia en las aguas termales rodeadas del imponente paraje cordillerano.

Camino del vino

Según The World’s Best Vineyards Academy que selecciona las 100 mejores bodegas del mundo, la bodega argentina que aparece más alto en el ranking es la Bodega Zuccardi. El listado no se centra únicamente en la calidad del vino, sino en muchos otros detalles que hacen una experiencia única al visitar un viñedo, como el recorrido, el paisaje y la gastronomía. La bodega Trapiche, con la cocina del chef Lucas Bustos (su nueva propuesta es Sagrada Cocina), es la otra opción destacada.

Circuito gastronómico Aristides

Paseo Aristides cada vez atrae a más turistas y los empresarios del sector gastronómico de la zona crearon la Asociación Gastronómica Paseo Arístides. La entidad sin fines de lucro cuyo objetivo principal es desarrollar el área como un polo gastronómico y de esparcimiento.Los restaurantes y bares que conforman el recorrido son: Beerlin, Gran Ciervo, William Brown, Lerot, Barijho, Mercadito, Bar Latina, Compadre, Antares, Al Toque, People, Ground, Chachingo, Taco Azteca, Burger Social Club y Don Aldo, Hangar 52, Cocina Poblana, The Sixth Dagger y Sabores del Perú, entre otros.