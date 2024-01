Las tendencias 2024 para la alimentación

“La gente quiere ingredientes de alta calidad, pero también valor, especialmente los miembros de la Generación Z, quienes son cocineros y comensales que buscan recompensas seguras envueltas en aventura”, señaló Andrew Freeman, presidente la empresa consultora AF & Co de San Francisco y detalló: “El lujo se encontrará mucho menos en el costo, si no en la calidad de un producto en el que vivir sea más interesante y divertido”.

Como todos los años, el portal The New York Times desarrolló una serie de predicciones vinculadas a las nuevas tendencias en gastronomía y alimentación. La periodista culinaria Kim Stevenson se encargó de hacer una investigación de mercado a nivel local e internacional sobre las nuevas propuestas gastronómicas para este nuevo año y, por ese motivo, entrevistó a los máximos referentes del ambiente de los alimentos.

“Los bocadillos pueden ser el máximo ejemplo de lo cool en lo que no se tiene muchas pretensiones”, afirmó Claire Lancaster, especialista en alimentos y bebidas. En ese aspecto, los wraps crocantes de shawarma son los preferidos y los señalados por la experta. “Hay este deseo de audacia, pero con la sensación de que, sea lo que sea lo que gasto, necesito sentir una verdadera relación calidad-precio”, explicó Freeman al portal neoyorquino.

El auge del consumo de "nuevas" aguas es otra de las predicciones para el nuevo año. “Novedosas formas de utilizar los residuos para fabricar agua surgirán, como el agua de cacao, que se extrae de lo que queda después de cosechar las semillas de cacao. La administración del agua será más importante, con consumidores en busca de alimentos y bebidas que requieran menos agua para crecer o producir”, afirmaron los especialistas y añadieron un considerable boom en la hidratación a base de jugos en polvo.

Según un informe de tendencias globales de alimentos y bebidas de Mintel Food and Drink para 2024, los alimentos ultraprocesados continuará creciendo. Pero, en la vereda opuesta, los productos con fermentación natural, los aceites prensados en frío, las hamburguesas de legumbres y los ingredientes clásicos, como la manteca y la crema, tendrán más notoriedad en la cocina hogareña. También se buscará que los productos picantes tengan distintos matices y sabores.

Jenny Zegler, directora de Mintel Food and Drink, aseguró: “No me molestaría si 2024 fuera el año de la sopa”. En coincidencia con la experta, The New York Times vaticinó que la sopa sera la comida que caracterizará el flamante año nuevo. “Es la hermana menor del caldo de huesos y el vehículo perfecto para las mezclas interculturales, como el ramen. También es una manera fácil de sumergirse en la creciente popularidad de la comida asiática”, destacó el periódico neoyorquino y concluyó: “La sopa aprovecha las verduras que de otro modo podrían desecharse”.

por R.N.