Cuáles son las mejores ciudades del mundo para festejar el Año Nuevo

Es el sueño de muchos. Celebrar Año Nuevo de viaje permite conocer un nuevo destino en su momento de mayor apogeo y emoción. Ver la bola de cristal caer en Times Square, los fuegos artificiales sobre la Ópera de Sídney o el gigantesco árbol iluminado en las playas de Río de Janeiro son solo algunos de los hitos que pueden disfrutarse en esta, la época más mágica del año.

Al otro lado del mundo

¿Con ganas de empezar el año antes que nadie? Entonces hay que enfilar hacia Sídney, Australia. Aquí las 14 horas de diferencia permitirán entrar en el 2024 cuando para los argentinos sean las 10 de la mañana. A esa hora estarán comenzando los increíbles fuegos artificiales sobre la bahía, reconocidos mundialmente. “Para obtener las mejores vistas de este espectáculo se recomienda ir a puntos como el Jardín Botánico, la icónica Ópera o el Puente del Puerto, así como reservar un lugar en los cruceros especiales”, recomiendan desde la plataforma Booking.com.

Una vez pasado este show, puede ser momento de encarar hacia alguna de las muchas fiestas y eventos que se celebran en la ciudad esa noche. La zona de Circular Quay, en el puerto, es una de las más vivas y alegres, como asimismo el barrio lindante de The Rocks. En ambos, hay eventos al aire libre con música en vivo, entretenimiento y comida callejera. ¿Lo mejor de todo? En el mismo hemisferio que Argentina, aquí también es una noche de calor y verano.

Manteniendo la diferencia horaria y anticipando el festejo, Bangkok, en Tailandia, propone una esperada exhibición de fuegos artificiales en la zona del río Chao Phraya. Con una vibrante vida nocturna, aquí la Nochevieja no decepciona, con decenas de fiestas con músicos en vivo, DJs y entretenimiento. “Aunque para quienes buscan un comienzo de año más espiritual, pueden visitar templos como el del Buda Esmeralda o el Templo del Amanecer (Wat Arun) y participar en rituales tradicionales”, apuntan desde Booking. Otra opción es visitar los mercados nocturnos con deliciosa comida autóctona y shows en vivo. El de Asiatique es una gran opción.

En Europa

Pasar Año Nuevo en Europa puede ser muy especial. La elegancia de sus ciudades proporciona un festejo sofisticado e inolvidable. Así sucede en Venecia, cuyos canales se iluminan con los fuegos de las 12, disparados desde los barcos alineados frente a la Piazza San Marco, y cuyas luces se reflejan en el agua y duplican el encanto. Unas horas antes, los diversos restaurantes se dedican a ofrecer las preparaciones más tradicionales, que maridan con entretenimiento musical en vivo. Este evento se conoce como “Cenone di San Silvestro” e implica una gran cantidad de platos, dulces, vino y el infaltable espumante. Y aunque los servicios de góndola no suelen funcionar de noche en invierno, si el clima lo permite esa regla se suspende en esta fecha, y el resultado es un paseo inolvidable.

En República Checa, Praga es un destino que deslumbra incluso más que de costumbre la noche del 31. “¡Es una perlita para disfrutar un Año Nuevo con nieve!”, alienta Coca, blogger de viajes y autora de la cuenta @justcoca. “Hasta el 6 de enero duran los famosos mercadillos navideños, así que toda la ciudad está decorada, iluminada y llena de música”, agrega. Esta ciudad también contiene muchísimas iglesias, que en esta época se utilizan para conciertos gratuitos, donde abundan los villancicos. ¿Qué más hacer? Visitar la Plaza Vieja, el corazón neurálgico de la ciudad, y deslumbrarse con la vista panorámica desde el reloj del Ayuntamiento.

Hitos de América

En nuestro propio continente, ciertas ciudades se vuelven especialmente atractivas en esta época del año. En principio, no puede hablarse de Año Nuevo sin pensar en Nueva York y la clásica imagen de la bola de cristal cayendo en Times Square en la cuenta regresiva a las 12. Escena repetida en cientos de películas y series, cada año reúne a millones de personas a pesar del frío glacial del invierno. Es que el evento siempre implica un show de algunas de las figuras musicales más reconocidas del mundo. Otra opción es recibir el año desde lo alto, en puntos como el Empire State, el Top of the Rock en Rockefeller Center o el One World Observatory. “Además, llegado el momento de salir de fiesta, la ciudad tiene una vibrante vida nocturna, con una gran cantidad de eventos en discotecas y bares”, recomiendan desde Booking.

¿Y quién no quiere pasar un Año Nuevo en Río de Janeiro? Siguiendo la consigna de vestirse de blanco será posible disfrutar de la Reveillon, como los brasileños le dicen a la Nochevieja. “El gran festejo es sobre la playa de Copacabana, y lo ideal es reservar con anticipación en algún club para pasar la noche y disfrutar con buena vista”, apunta Coca. El ritual incluye un increíble show de fuegos artificiales y pedir deseos para el año que comienza. “Muchos hoteles reservan para un mínimo de tres noches, pero a último momento suelen salir ofertas”, relata la experta. Entre sus sugerencias para antes o después de la fecha puntual del 31 se encuentra subir al Pan de Azúcar o al Cristo Redentor (sacando entradas online con anticipación), visitar la Confitería Colombo (“la hermana carioca del Café Tortoni”) y el Jardín Botánico, que puede combinarse con el Parque Lage previa reserva.

Dentro del país

Pero no siempre hace falta irse tan lejos para disfrutar un Año Nuevo distinto. En Argentina hay varios destinos que seducen en esta época.

Dueña de una belleza natural sin igual, Bariloche ofrecerá paisajes y festejos para el recuerdo. “El centro cívico de la ciudad suele ser el punto central de las celebraciones con música en vivo, entretenimiento y, a veces, show de fuegos artificiales”, ilustra la plataforma de reservas. Pero antes de eso, conviene ir en busca de los restaurantes con mejores vistas al lago Nahuel Huapi, para así comenzar el disfrute desde temprano. La gastronomía barilochense está pasando por uno de sus mejores momentos, y se lucen puntos como Ánima, El Patacón, Quiven o Stag, parte del Charming Luxury Lodge & Spa. Y si lo que se busca es una experiencia de lujo, el Llao Llao Hotel & Resort ofrece su tradicional comida de Año Nuevo en la que, si el clima acompaña, es posible disfrutar la recepción en la terraza sobre el lago.

Finalmente, resalta Ushuaia como destino más austral. Uno donde es posible empezar Año Nuevo con luz de día, dado lo extensa que es la jornada en verano. Aquí será posible festejar con vistas al Canal de Beagle, pero además aprovechar al máximo el día en actividades tan diversas como llegar al Faro del Fin del Mundo, visitar el presidio e incluso llegar al Desdémona, un barco abandonado para evitar un naufragio, ubicado a 183 kms de la ciudad. “’Fin del mundo, principio de todo’ es el lema de la ciudad, ¿no es perfecto para recibir el nuevo año?”, sintetiza Coca.